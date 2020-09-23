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Анонсы событий и мероприятий на 24 сентября

Общество
Сегодня, 17:59
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Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 сентября.

В 11 часов 30 минут на платформе «Zoom» состоится онлайн пресс-конференция «Как отразится на работе южноуральских благотворительных фондов запрет на сбор пожертвований на проезжей части и в транспорте».

В 12 часов областная избирательная комиссия вручит удостоверения избранным депутатам Законодательного собрания Челябинской области (Кирова, 114, Большой зал).

В 14 часов на платформе «ZOOM» состоится онлайн-конференция, посвященная качеству жизни пожилых южноуральцев. Мероприятие приурочено ко Дню пожилого человека (отмечается первого октября).

В 14 часов состоится масштабная онлайн-конференция СберКонф, в ходе которой руководство банка и входящих в его экосистему компаний расскажут о самой масштабной за всю историю банка трансформации, о создании новых продуктов и сервисов для клиентов банка и бизнеса.

ДЛЯ СПРАВКИ

24 сентября - Всемирный день моря.

24 сентября - Международный день караванщика.

24 сентября - День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым.

24 сентября – Осенины.

24 сентября в православном календаре – День памяти преподобного Силуана Афонского.

24 сентября в народном календаре – Федорины вечерки.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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