Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 сентября.

В 9 часов на территории больницы села Долгодеревенское (Сосновский район) состоится День донора.

В 11 часов в Челябинске состоится торжественное собрание в честь 100-летия архивной службы Челябинской области с выступлением артистов ОГБУК «Челябинская государственная филармония».

В 11 часов в школе №15 села Демарино состоится открытие новой многофункциональной спортивной площадки, созданной в рамках нацпроекта «Образование» Федерального проекта «Успех каждого ребенка» (Челябинская область, Пластовский муниципальный район, село Демарино, ул. Школьная, 4, школа №15).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Как приобщить южноуральцев к занятиям спортом».

В 12 часов состоится круглый стол на тему реализации проекта «Чистый воздух» в Челябинской области. Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского слета волонтеров (Челябинск, ул. Труда, 153, отель «Малахит», конференц-зал).

В 12 часов 30 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит Южноуральскую книжную ярмарку (пр. Ленина, 35, Центр Международной Торговли).

В 15 часов состоится торжественное открытие Лабораторного корпуса Регионального центра поддержки одаренных детей Челябинской области «Курчатов центр» (Челябинск, ул. Ворошилова, 2).

В 16 часов состоится презентация научно-популярной монографии директора центра изучения проблем природы и человека Челябинского государственного университета Елены Куприяновой «Аркаим: рождение легенды». Книга посвящена памяти профессора ЧелГУ, известного археолога Геннадия Здановича (ул. Труда, 183, ТРК «Гагарин Парк», мультимедийный исторический парк «Россия – моя история»).

В 17 часов 15 минут с пригородного вокзала Челябинска отправится в путь на «Ласточке» юбилейный пассажир. АО «Свердловская пригородная компания» планирует торжественно поздравить пассажира.

В 17 часов 15 минут - сбор журналистов на 1 платформе пригородного вокзала Челябинск, ожидание посадки «юбилейного» пассажира,

В 17 часов 25 минут - поздравление пассажира руководством СПК в электропоезде «Ласточка» (рейс №7901 сообщением Челябинск - Магнитогорск),

В 17 часов 30 минут – брифинг.

В 17 часов 45 минут отправление электропоезда «Ласточка».

В 17 часов 40 минут - пресс-подход к путешественнику Олегу Чегодаеву (Челябинск, ул. Российская, 110, корпус 1, коворкинг центра «Мой бизнес»).

В 18 часов в рамках Недели туризма состоится творческая встреча с путешественником, первым человеком, прошедшим в одиночку весь Урал с юга на север по вершинам, Олегом Чегодаевым (Челябинск, ул. Российская, 110, корпус 1, коворкинг центра «Мой бизнес»).

В 18 часов 20 минут состоится пресс-подход к музыкантам гала-концерта VIII международного фестиваля «Джаз на большом органе».

В 19 часов состоится гала-концерт VIII международного фестиваля «Джаз на большом органе» (Челябинск, ул. Кирова, 78, зал органной и камерной музыки «Родина»).

ДЛЯ СПРАВКИ

24 сентября - Международный день караванщика.

24 сентября - День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым.

24 сентября календаре праздников славян - Осенины.

24 сентября в календаре православных праздников – День памяти преподобного Силуана Афонского.

24 сентября в народном календаре – Федорины вечерки.