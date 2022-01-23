Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 января.

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа.

В 11 часов в Свято-Симеоновском кафедральном соборе состоится передача в дар Челябинской епархии уникальной иконы Пресвятой Богородицы «Отрада и Утешение». Она написана на Афоне по заказу известного общественного деятеля Константина Малофеева. Константин Валерьевич лично передаст святой образ митрополиту Челябинскому и Миасскому Алексию (ул. Кыштымская, 32).

В 12 часов «АиФ-Челябинск» проведет онлайн-конференцию, посвящённую теме борьбы с мошенничеством, контрафактной деятельностью и нелегальным оборотом товаров на территории Челябинской области.

В 12 часов 30 минут состоится открытие памятника императору Александру Второму в парке Алое поле у храма святого благоверного князя Александра Невского. Выбор места обусловлен тем, что сам храм на Алом поле был построен в память о царе-освободителе после его убийства террористами.

С 16 часов до 18 часов 30 минут пройдёт Второй челябинский форум Всемирного русского народного собора (ВРНС). В форуме примут участие духовенство, представители органов власти, бизнеса, общественных объединений, казачества. В рамках форума состоится презентация книги заместителя главы ВРНС, мецената, основателя общества «Царьград» Константина Малофеева. Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться на сайте врнс.рф (Челябинск, пр. Ленина, 76, актовый зал Южно-Уральского государственного университета).

ДЛЯ СПРАВКИ

24 января - Международный день эскимо.

24 января - Международный день образования.

24 января в народном календаре - Федосеев день.