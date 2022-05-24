Саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске

Саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 мая.

В 9 часов Челябинске пройдет практикум, посвященный применению технологий информационного моделирования в строительной отрасли. В рамках мероприятия эксперты BIM-отрасли поделятся самой актуальной информацией по использованию ТИМ (Челябинск, ул. Труда, 179, Radisson Blu)

В 10 часов состоится День открытых дверей минцифры Челябинской области и подведомственных учреждений. Студентам Челябинского радиотехникума расскажут о цифровых проектах министерства и подведомственных учреждений, о возможностях для прохождения практики и трудоустройства (Челябинск, ул. Труда, 78, ДЦ «Ньютон», iТерритория, оф.614).

В 10 часов начнется первый Всероссийский Форум, посвященный вопросам импортозамещения и антикризисным мерам поддержки

Программа:

В 10 часов - выставка предприятий в холле.

С 10 часов до 11 часов 40 минут - презентация представителей бизнеса из промышленного крупного сектора.

С 12 часов до 21 часа - стратегическая сессия «Импортозамещение. Вызовы. Решения».

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, каб.504).

В 11 часов состоится онлайн-лекция «Правила измерения артериального давления». Спикер - врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Андрей Потапов.

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию, посвященную продлению и расширению возможностей новой версии «Дачной амнистии». Речь пойдет об основных изменениях в сфере оформления прав на недвижимость, в том числе, на самострои 90-х годов, прав наследников на землю, которая раньше представлялась на праве бессрочного пользования.

В 12 часов в рамках 32-го областного фестиваля профессиональных театров Челябинской области «СЦЕНА-2022» Верхнеуфалейский муниципальный театр «Вымысел» представит игру в сказку «Спокойствие, только спокойствие» (6+). Инсценировка Тимура Салихова.

В 13 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 14 часов в конгресс-отеле «Малахит» пройдет «Академическая тусовка» для студентов и ординаторов Южно-Уральского государственного медицинского университета. На мероприятии ординаторы и выпускники шестого курса, которые отработали год в медорганизациях области, смогут пообщаться с 30 главными специалистами минздрава области. В мероприятии примут участие первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, и.о. министра здравоохранения Агата Ткачева (Челябинск, ул. Труда, 153 конгресс-холл «Малахит», зал Изумруд).

В 14 часов состоится семинар из цикла «Цифровая крепость: 5 шагов к информационной безопасности» на тему «Жизнь в сетях: правила безопасности для социальных сетей» (Челябинск, ул. Лесопарковая, д. 5, корп. 2).

В 16 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится открытие выставки, посвященной 350-летию со дня рождения Петра l – «Люблю тебя, Петра творенье...». В экспозиции выставки будут представлены работы художников из Челябинска, Санкт-Петербурга, Москвы (Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 30).

ДЛЯ СПРАВКИ

25 мая - Международный день пропавших детей.

25 мая - День филолога в России.

25 мая – День полотенца.

25 мая – День Нерпенка.

25 мая – День Африки.

25 мая - Всемирный день щитовидной железы.

25 мая 2022 года - Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом (последняя среда мая).

25 мая в народном календаре – Епифанов день, Рябиновка.