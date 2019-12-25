Анонсы событий и мероприятий на 26 декабря
Общество
Сегодня, 18:28
Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26 декабря.

В 10 часов состоится пресс-конференция на тему: «Предварительные итоги работы отделения в 2019 году и задачи на 2020 год» (Челябинск, ул. Свободы, д. 95, каб. 114).

В 11 часов состоится заседание Законодательного собрания Челябинской области (Челябинск, Кирова, 114).

В 11 часов состоится открытие нового детского сада в микрорайоне «Парковый». Принимает участие Глава города Челябинска Наталья Котова (ул. Хариса Юсупова, 76).

В 13 часов первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт вручит награды участникам чемпионата Абилимпикс (Челябинск, Цвиллинга, 27).

В 13 часов состоится подписание соглашений Уполномоченного по правам человека в Челябинской области с государственным Комитетом по делам ЗАГС Челябинской области и Общественной наблюдательной комиссией V созыва Челябинской области (Челябинск, ул. Кирова, 114, Законодательное собрание Челябинской области, 3 этаж, малый зал).

В 15 часов первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт вручит премии одаренным детям и их наставникам (Челябинск, Цвиллинга, 27).

В 15 часов состоится чемпионат и первенство Челябинской области по боксу среди женщин МБУ СШОР по боксу «Алмаз» (ул. Хохрякова, 1).

В 17 часов музей изобразительных искусств презентует выставочно-издательский проект «Музей открывает запасники» в рамках национального проекта «Культура» (Челябинск, пл. Революции, 1, картинная галерея).

В 18 часов 15 минут состоится осмотр праздничной иллюминации на пешеходной части улицы Кирова. Принимает участие Глава города Челябинска Наталья Котова.

Справка.

26 декабря - День войск ПВО Сухопутных войск России.

26 декабря - День подарков.

26 декабря в народном календаре – Евстратиев день, Ведьмины посиделки.

Автор: 
Любовь Юрина
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