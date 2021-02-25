Анонсы событий и мероприятий на 26 февраля

В девятый раз «ЧЕЛоВЕК ТЕАТРА» выходит на сцены Челябинска

В Челябинске угонщики иномарки пытались спастись бегством от полиции

Оперативный штаб: как Челябинская область справляется с последствиями непогоды

В Челябинской области усовершенствовали закон о пожарной безопасности

Минкульт: факт хищения денег при капремонте Челябинской филармонии не подтвердился

Более 1,6 тыс. работников ЮУЖД сделали прививку от COVID-19 в клиниках сети «РЖД-Медицина»

Анонсы событий и мероприятий на 26 февраля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26 февраля.

В 9 часов 45 минут в онлайн-формате на площадке Южно-Уральского государственного университета состоится ¼ финала национального чемпионата России «Metal Cup. Устойчивое развитие».

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет в формате онлайн пресс-конференцию «Как обстоит ситуация на челябинском рынке труда» с участием исполняющей обязанности директора Центра занятости населения Челябинска Елены Чибук.

В 12 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит первый диджитал форум «Омбудсмен 2.0», который пройдет на площадке детского технопарка «Кванториум» (Челябинск, улица Орджоникидзе, 50).

В 14 часов в Челябинске состоится внеочередная конференция областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». В торжественной части события примут участие заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук, министр экономического развития региона Наталья Лугачева, генеральный директор «Территории Бизнеса» Артур Юсупов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров, руководитель регионального УФНС Михаил Бирюк (улица Труда, 153, конгресс-отель «Малахит», конференц-зал «Изумрудный»).

В 15 часов в Зале искусств ЮУрГУ состоится торжественное открытие выставки Артуша Карапетяна «Со-творение красоты» - вниманию посетителей будет представлено 27 картин, выполненных в технике масляной живописи (Челябинск, проспект Ленина, 76).

В 15 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет в формате онлайн пресс-конференцию «Новые направления и возможности нацпроекта «Производительность труда» и место в нем Челябинской области в ряду других регионов-участников».

ДЛЯ СПРАВКИ:

26 февраля - Международный день борьбы с издевательствами.

26 февраля - День стекломойщиков.

26 февраля - Международный день неторопливости.

26 февраля - День поиска норы спящего лета.

26 февраля - Всемирный день фисташек.

26 февраля - День памяти преподобного Мартиниана, Зои и Фотинии.

26 февраля - именины отмечают Ян, Тимофей, Степан, Семен, Павел, Николай, Михаил, Мартин, Леонтий, Иван, Евгений, Гавриил, Вольдемар, Владимир, Василий, Артем, Фотиния, Светлана, Ирина, Зоя, Вера, Арина и Анна.