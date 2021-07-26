26.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на 26 июля
24.07.2021
В Челябинской области новый антирекорд по суточному приросту ковидных больных
23.07.2021
Эльбрус Нигматуллин поднял на своих плечах вертолет
23.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
23.07.2021
В Челябинской области отменен режим ЧС регионального характера
23.07.2021
В Магнитогорске играют в футбол с пелёнок
Анонсы событий и мероприятий на 26 июля
20.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на 20 июля
18.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на 19 июля
16.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
16.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на 16 июля
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021
Больная тема: челябинцы требуют закрыть открытые люки
22.07.2021
В Челябинской области 578 человек заболели коронавирусом после вакцинации
21.07.2021
Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий
20.07.2021
В Челябинске задержан замминистра экологии Виталий Безруков
20.07.2021