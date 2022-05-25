Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26 мая.

Состоится пресс-тур минсоцотношений на тему новых мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Программа:

- предоставление выплаты на приобретение автомобиля для приемной семьи;

- предоставление компенсации за наем жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 лет.

В 10 часов начнется первый Всероссийский Форум, посвященный вопросам импортозамещения и антикризисным мерам поддержки (Челябинск, ул. Ленина, д. 35, Центр международной торговли).

Программа:

В 10 часов - трансфер технологий и развитие высокотехнологичного производства промышленной продукции. Цифровые решения и искусственный интеллект.

В 10 часов - Круглый стол. Региональные фонды развития промышленности. Площадка для дискуссий.

В 14 часов - открытие I Всероссийского форума «Импортозамещение. Новые возможности».

В 14 часов 15 минут - пленарная сессия: «На что ориентироваться промышленности в нынешних условиях санкционных ограничений». На сессии выступит губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В 15 часов 30 минут - Поддержка промышленных компаний (нефинансовые меры). Импортозамещение.

В 15 часов 30 минут - Конкурентоспособность, операционная эффективность и производительность труда в промышленности в условиях санкций.

В 16 часов - рабочее совещание по вопросам импортозамещения под председательством губернатора Челябинской области.

В 10 часов 30 минут состоится открытие двухдневного форума «Предпринимательство от А до Я», организованное Челябинским областным отделением «ОПОРЫ РОССИИ» и центр «Мой бизнес». Темы форума: повышение эффективности работы команды, запуск онлайн-продаж, качество сервиса и другие (Челябинск, ул. Российская, 110, кор.1).

В 11 часов в рамках 32-го областного фестиваля профессиональных театров Челябинской области «СЦЕНА-2022» Челябинский государственный драматический «Камерный театр» представит сказку для всей семьи «Мой папа па-па-па-па-па!» (6+).

В 11 часов 30 минут состоится награждение победителей областных конкурсов «Лучшая библиотека года», «Лучший библиотекарь года» и «Лучший библиотечный проект года» по итогам работы за прошедший год (Челябинск, ул. Ворошилова, 6, Детская филармония).

В 14 часов 30 минут состоится встреча министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина с участниками XXI Молодежных Дельфийских игр России (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 29, ДШИ №1).

В 18 часов в МИДИСе состоится репетиция региональной программы делегации Челябинской области, которая будет представлена на фестивале «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций (Челябинск, ул. Ворошилова, 12).

В 18 часов 30 минут в Камерном театре стартует новый образовательный проект – мастер-класс «Психология отношений». Его проведет актер и хореограф театра, бизнес-тренер Андрей Заостровский (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15, второй этаж, вход через СТД)

В 18 часов 30 минут симфонический оркестр Челябинской области под руководством дирижера Эдуардо Гарсиа Барриоса (Мексика) представит премьеру симфонической сюиты «Ночь майя» мексиканского композитора Сильвестре Ревуэльтаса. Это первое на российской сцене исполнение этого произведения (Челябинск, ул. Труда, 92А, концертный зал им. С.С. Прокофьева).

В 17 часов 30 минут СМИ смогут пообщаться с дирижерами Эдуардо Гарсиа Барриоса (Мексика), Адиком Абдурахмановым и музыкантами симфонического оркестра Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

26 мая - День российского предпринимательства.

26 мая - День снежного барса на Алтае.

26 мая 2022 года - Вознесение Господне у западных христиан.

26 мая в народном календаре - Лукерья Комарница.

26 мая 1896 года учреждена медаль «В память коронации Императора Николая II».

26 мая 1913 года в Петербурге состоялся первый в мире полет многомоторного самолета «Русский витязь».