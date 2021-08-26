Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 27 августа.

В 8 часов стартует восьмой пресс-тур, организованный областным центром «Мой бизнес», в Кыштым. Желающие смогут познакомиться с местными фермерами и их продукцией. В программе: дегустация фермерской продукции, экскурсии по производству, а также по туристическим местам Кыштыма. Регистрация по ссылке (отъезд от центра «Мой бизнес», ул. Российская, 110, к.1).

В 10 часов состоится обучающий семинар для предпринимателей «Документационное сопровождение экспорта» (ул. Труда, 179, отель RadissonBlu).

В 12 часов министерство культуры Челябинской области проведет традиционное августовское совещание. Участниками встречи станут руководители управлений, отделов культуры, детских музыкальных, художественных школ и школ искусств (ул. Труда,183, вход со стороны «Уральской молнии», Исторический парк «Россия - моя история»).

В 13 часов 30 минут пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Новый учебный год: дополнительное образование южноуральских школьников».

В Пласте состоится шестой благотворительный концерт в рамках фестиваля-марафона «Песни России». Автор проекта и художественный руководитель - народная артистка России Надежда Бабкина (Пласт, ул. Октябрьская 43, ДК Октябрь).

ДЛЯ СПРАВКИ

27 августа - День российского кино.

27 августа - Международный день бокса

27 августа в народном календаре – Михей Тиховей.

27 августа 1919 год правительство Советской России приняло декрет о национализации всего кинодела в стране.

27 августа - День нефти.

27 августа - День любителей бананов.

27 августа - праздник пролетающих облаков.

27 августа - День ленточек и бубенчиков.