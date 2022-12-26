26.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 27 декабря (18+)
26.12.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов продлен до второго января 2023 года
26.12.2022
В Челябинской области продолжают дорожать яйцо, капуста и картофель
26.12.2022
Юрий Кузьменков провел торжественный прием семей мобилизованных
26.12.2022
Юрий Кузьменков вручил почетные грамоты заслуженным педагогам Еткульского района
26.12.2022
Челябинская область занимает седьмое место в стране по экспорту
Анонсы событий и мероприятий на 27 декабря (18+)
25.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 26 декабря (18+)
21.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 22 декабря (18+)
20.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 21 декабря (18+)
19.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 20 декабря (18+)
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022
Бетонные блоки на Кировке – это уже слишком: чаша терпения челябинцев переполнена
22.12.2022