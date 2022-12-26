Анонсы событий и мероприятий на 27 декабря (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 27 декабря.

В 12 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер совместно с начальником Главного управления МЧС России по Челябинской области Юрием Буренко вручит государственные награды РФ и региональные награды сотрудникам МЧС. Также глава региона вместе с сенаторами Челябинской области Маргаритой Павловой и Олегом Цепкиным вручит медали «За проявленное мужество» детям-героям (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов, сбор СМИ в 11:30).

В 13 часов в Экопарке состоится игровая программа «Новогодние приключения Деда Мороза и его друзей» (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, Экопарк на территории парка «Металлург» им. О. И. Тищенко).

В 15 часов в Историческом музее Южного Урала состоится торжественное открытие выставки «Белая сказка», посвященной истории фарфорового производства на Урале. На выставке представлены более 200 произведений «фарфорового искусства» (Челябинск, ул. Труда, 100, Малый выставочный зал).

В 17 часов в Центральной городской детской библиотеке им. Горького состоится Пижамная вечеринка (11+). Пижама и тапочки приветствуются (Челябинск, ул. Коммуны, 69).

В 19 часов состоится премьерный концерт уникального музыканта Олега Аккуратова. Он выступит совместно с Государственным симфоническим оркестром Челябинской области под руководством Адика Абдурахманова (Челябинск, ул. Труда, 92А, Концертный зал им. С. С. Прокофьева).

В 18 часов 15 минут - пресс-подход.

АФИША новогодних мероприятий детских библиотек Челябинска.

«Библионяня»: развивающие занятия и новогодние утренники в рамках проекта по созданию в детских библиотеках города площадок интеллектуального развития дошкольников.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории области.

ДЛЯ СПРАВКИ

27 декабря - День спасателя Российской Федерации.

27 декабря - Международный день противоэпидемической готовности.

27 декабря по народному календарю – Филимонов день.

27 декабря 1929 года в СССР провозглашена политика «сплошной коллективизации» сельского хозяйства.

27 декабря 1932 года издано Постановление ЦИК и СНК СССР о введении паспортной системы.

27 декабря 1990 года образован Российский корпус спасателей.