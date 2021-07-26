Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 27 июля.

Состоится рабочий визит губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Увельский муниципальный район.

В 11 часов состоится мастер-класс, в рамках которого руководители крупных предприятий Челябинской области, участвующих в нацпроекте «Производительность труда», поделятся с коллегами опытом. Прямая трансляция мастер-класса будет вестись в группе «АиФ-Челябинск» в Facebook (Челябинск, ул. Российская, 110, корпус 1, первый этаж, конференц-зал Фонда развития промышленности Челябинской области).

В 11 часов состоится торжественное мероприятие, посвященное 110-летию со дня рождения советского разведчика Николая Ивановича Кузнецова. Отъезд от администрации города в 10-30 (Челябинск, ул. Чайковского, 8А, территория школы № 118).

В 15 часов состоится подписание соглашения между Общественной палатой Челябинской области и региональными отделениями российских политических партий (ул. Сони Кривой, д. 56, шестой этаж, конференц-зал Южно-Уральской торгово-промышленной палаты).

ДЛЯ СПРАВКИ

27 июля в православном календаре - День памяти преподобного Стефана Махрищского.

27 июля в народном календаре – День Акилы, Дозоры.

27 июля 1952 года состоялось официальное открытие Волго-Донского канала.

27 июля 2021 года – 100 лет инсулину (27 июля 1921 года канадский физиолог Фредерик Грант Бантинг сообщил о получении нового препарата «айлетина» - первоначальное название инсулина).