Анонсы событий и мероприятий на 27 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на среду, 27 сентября.

В Челябинске открывается XI Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа. Выставка будет работать с 27 по 29 сентября в конгресс-холле «Таганай» (ул. Труда, д. 181).

В Челябинске состоится презентация книги о Большой уральской тропе. В издании собраны самые знаковые природные достопримечательности Уральского хребта в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях и Республике Башкортостан (областная универсальная научная библиотека, отдел краеведения, 3 этаж, главный зал, пр. Ленина, 60).

В 10 часов предпринимателей, представителей молодежных организаций, обществ по работе с инвалидами, волонтерских организаций, городских эко-активистов, представителей сфер образования, культуры и туризма приглашают принять участие в установочной конференции, посвященной старту программы по развитию социального предпринимательства «Начни свое дело» (администрация Советского района, ул. Орджоникидзе, 27-а, 4 этаж).

С 10 до 16 часов в Челябинске в рамках выставки «Современное здравоохранение Южного Урала» пройдет XVI Южно-Уральский профилактический форум. Все желающие смогут узнать о признаках инфаркта и инсульта, об оказании первой помощи, о правилах вызова скорой. Также в рамках форума соберутся представители движения «Волонтеры медики» (ТРК Гагарин Парк, ул. Труда, 183).

В 10 часов состоится оглашение приговора по делу об убийстве из хулиганских побуждений. По версии следствия, 14 января подсудимый Андрей Решетников, 2000 года рождения нанес потерпевшему Михаилу Голову семь ножевых ранений в грудную клетку и живот, который впоследствии скончался.

В 12 часов в мультимедийном парке «Россия — моя история» Челябинска пройдет презентация книги «Игорь Курчатов: уральский след в науке» (ул. Труда, 183).

В 13 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет он-лайн пресс-конференцию, посвященную развитию футбола в Челябинске. Спикеры пресс-конференции: Максим Клещевников, начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска; Сергей Швецов, директор спортивной школы «Сигнал»; Олег Люкшин, директор МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Академия футбола»; Василий Мордвинов, тренер МБУ «Спортивный город».

В 14 часов начнется краеведческая лекция посвящена уникальным объектам сохранившейся архитектуры горнозаводской зоны Южного Урала (ЧОУНБ, Отдел краеведения, пр. Ленина, д. 60).

С 15 до 18 часов в Экологическом парке Магнитогорска пройдет спортивный фестиваль «Семейная команда», посвященный Всемирному дню туризма. В рамках фестиваля пройдут массовый забег, веломарафон, соревнования по спортивному ориентированию, туристический слет, заезд на самокатах и роликовых коньках.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главная тема недели: День пожилого человека.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работнико.

27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

27 сентября - День чешского пива.

27 сентября - Всемирный день туризма.

27 сентября - День подарков миру.

27 сентября - День рождения поисковой системы Google.

27 сентября - Всемирный день без мяса.

27 сентября - Всемирный день школьного молока.

27 сентября - Славянский праздник «Закрытие Сварги».

27 сентября - День государственности Республики Саха (Якутия).

27 сентября - День казачества в Ульяновской области.

27 сентября 1863 года в Санкт-Петербурге открылся первый детский сад в России.

27 сентября 1885 года в Харькове основан Южнороссийский технологический институт.

27 сентября 1960 года заложен железобетонный фундамент в основание Останкинской телебашни.

27 сентября 1990 года в структуре МВД СССР создано отделение Национального Центрального Бюро Интерпола.

27 сентября 2001 года в Норвегии учреждена премия за математические исследования - Абелевская премия.