Анонсы событий и мероприятий на 27 сентября

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятия на 27 сентября.

В 10 часов состоится сбор СМИ для освещения уникального случая: 24-летняя челябинка с пересаженной почкой стала матерью (Челябинск, улица Воровского, 70, корпус 8, областная клиническая больница).

В 11 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет заседание областной антитеррористической комиссии, после чего состоятся показательные выступления силовиков и правоохранителей, участвующих в тактико-специальном учении «Атом-2019» (поселок Новогорный Озерского городского округа).

В 11 часов 30 минут в АО «ЧРЗ «Полет» состоится торжественное мероприятие, посвященное закладке «Аллеи трудовых династий», с участием заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука (Челябинск, Тернопольская, 6).

В 13 часов состоится брифинг министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктора Тупикина по поводу ситуации с водоснабжением в Верхнем Уфалее (Челябинск, улица Елькина, 77, четвертый этаж).

В 14 часов 11 основных игроков ФК «Челябинск» сразятся сразу с 50-тью юными воспитанниками футбольной школы «Сигнал» (Челябинск, стадион «Сигнал»).

В 16 часов состоится награждение победителей областного конкурса видеороликов «Мир семьи» (Челябинск, улица Цвиллинга, 27, четвертый этаж, большой зал правительства).

В 19 часов хоккейный клуб «Трактор» в последнем матче второй домашней серии сыграет с ярославским «Локомотивом» (Челябинск, ледовая арена имени Валерия Белоусова).

СПРАВКА

27 сентября - Всемирный день туризма.

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников.

27 сентября - Воздвижение Креста Господня.

27 сентября - День рождения поисковой системы Google.

27 сентября - День создания Национального Центрального Бюро Интерпола в России

27 сентября - День дружбана.