Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28 июля.

В 10 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн-брифинг «2021/2022 учебный год: новые проекты в сфере образования». Спикер - министр образования и науки Челябинской области Александр Игоревич Кузнецов.

В 10 часов 50 минут состоится передача минздраву машин скорой помощи от благотворительного фонда РМК. В церемонии примет участие первый заместитель губернатор Челябинской области Ирина Гехт (Челябинск, ул. Тухачевского, 23, Челябмедтранс).

В 14 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «”Любовь и голуби”: новый спектакль Театра кукол».

В 17 часов состоится очередная «Зверрррская лекция» от биолога Анастасии Омельченко. В этот раз речь пойдёт о кошках (Челябинск, пр. Ленина, 60, Публичная библиотека, третий этаж, Выставочный зал).

В 17 часов состоится мастер-класс наставников для трэвел-блогеров Челябинской области. Его проведут блогеры и финалисты проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В мероприятии примет участие заместитель губернатора ругиона Егор Ковальчук. Регистрация на мероприятие (Челябинск, ул. Свободы, 2, лекторий центра креативных индустрий SVOBODA2, корпус 5В).

В 18 часов состоится пресс-подход к блогерам и финалистам проекта «ТопБЛОГ» – Сергею Штепс, Андрею Федотову и Toshayo (Челябинск, ул. Свободы, 2, лекторий центра креативных индустрий SVOBODA2, лекторий 5В).

В 18 часов 10 минут состоится презентация проекта «Юраль!», блога по брендовому маршруту Челябинской области (Челябинск, ул. Свободы, 2, лекторий центра креативных индустрий SVOBODA2, лекторий 5В).

В 18 часов 45 минут состоится розыгрыш призов среди слушателей мастер-класса. Неформальное общение с наставниками (Челябинск, ул. Свободы, 2, лекторий центра креативных индустрий SVOBODA2, лекторий 5В).

В 18 часов на платформе Zoom состоится онлайн-конференция, посвященная Дню Крещения Руси. Гость - проректор по научно-богословской работе Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат богословия, кандидат исторических наук, протоиерей Константин Костромин. Мероприятие будет проходить в формате панельной дискуссии.

ДЛЯ СПРАВКИ

28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом.

28 июля - День PR-специалиста России.

28 июля - День Крещения Руси.

28 июля в православном календаре - День памяти равноапостольного великого князя Владимира.

28 июля - по народному календарю День Кирика и Улиты.

28 июля 1858 июля впервые использованы в криминалистике отпечатки пальцев.

28 июля 1914 года началась Первая мировая война (продолжалась до 11 ноября 2018 года).