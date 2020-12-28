Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 29 декабря.
В 11 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «О каких правилах безопасности нужно помнить южноуральцам во время новогодних каникул»
В 14 часов в министерстве здравоохранения Челябинской области состоится презентация уникальной почтовой карточки «Медики Челябинской области в борьбе с пандемией» и ее гашение (Кирова, 165).
Справка.
29 декабря – Международный день виолончели.
29 декабря в православном календаре - День памяти пророка Аггея.
29 декабря в народном календаре – Агей Инесей.