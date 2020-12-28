VIP-охота на краснокнижных или Как депутаты Госдумы узаконили собственное увлечение

В Челябинске будут судить мужчин, которые отобрали сумку с тремя миллионами у пенсионеров

Тренеру 11-летнего гимнаста из Златоуста вручили 300 тысяч рублей

Анонсы событий и мероприятий на 29 декабря

Челябинских автомобилистов стали строже и чаще наказывать за порчу газонов

Челябинская область получит из федерального бюджета на дороги почти два миллиарда за три года

В Челябинской области становится меньше тяжелых пациентов с ковид

Журналистов в Челябинской области включат в список первоочередников на вакцинацию от ковида

Анонсы событий и мероприятий на 29 декабря

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 29 декабря.

В 11 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «О каких правилах безопасности нужно помнить южноуральцам во время новогодних каникул»

В 14 часов в министерстве здравоохранения Челябинской области состоится презентация уникальной почтовой карточки «Медики Челябинской области в борьбе с пандемией» и ее гашение (Кирова, 165).

Справка.

29 декабря – Международный день виолончели.

29 декабря в православном календаре - День памяти пророка Аггея.

29 декабря в народном календаре – Агей Инесей.