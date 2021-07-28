Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 29 июля.

В 9 часов 20 минут специалисты минцифры Челябинской области и Фонда содействия инновациям расскажут, как получить от государства грант в размере 20 миллионов рублей на проекты в сфере искусственного интеллекта. Журналистам продемонстрируют «умное реле», которое позволяет удаленно включать/выключать бытовые приборы и освещение, регулировать время и расписание их работы. Это разработка группы компаний inSmart в IT Park74, получившей грант от фонда (ул. Сони Кривой, 75А, 3 этаж).

В 10 часов 30 минут в режиме видеоконференцсвязи состоится заседание избирательной комиссии Челябинской области.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Прогнозируется ли рост цен на хлеб в Челябинской области».

В 11 часов врио военного комиссара Челябинской области подполковник Сергей Варламов проведет пресс-конференцию на тему» В 2021 году команда вежливых людей объявила набор граждан для заключения контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве» (Челябинск, Цвиллинга, 13).

В 13 часов Челябинский зоопарк познакомит СМИ с проживающими на их территории амурскими тиграми - самце Матис и самке Лаффи. Журналистам также расскажут о вкладе зоопарка в спасение этих уникальных животных. В праздничный день тигры получат разнообразные подарки - лакомства, игрушки и коробку с сюрпризом (Челябинск ул. Труда, 191).

В 16 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится творческая встреча с Ольгой Гражданкиной, участницей выставки «Художники книги» (ул. Сони Кривой, 30).

В 16 часов в городском саду им. А.С. Пушкина в Челябинске пройдет ежегодный праздник для всей семьи «Пони-принцессы». В программе эстафеты, конкурсы с участием пони конного Клуба «Буян», призы для участников.

В 17 часов состоится очередная встреча в Клубе любителей сериалов. Участники поделятся своими личными впечатлениями о фильме «По ту сторону изгороди (Челябинск

пр. Ленина, 60, Публичная библиотека, третий этаж, выставочный зал).

В 21 час 30 минут состоится онлайн-конференция «Природа в городе. Как и зачем сохранять зеленый фонд». Ученые, общественные деятели и активисты поделятся практиками, инструментами и решениями проблемы сокращения числа и площади зеленых зон в городах и снижения их качества. Регистрация.

Команда блогеров и финалистов проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей», прибывшая в Челябинскую область 28 июля, побывает на кузнечном мастер-классе в оружейной слободе «АиРовке», посетит ГЭС «Пороги» и испытают себя в роупджампинге на Больших Айских притесах. Завершит вечер дегустация уральской кухни в ресторане «Счастливый кузюк».

ДЛЯ СПРАВКИ

29 июля - Международный день тигра.

29 июля по народному календарю - Финогеев день.

29 июля 1963 года состоялся первый полет самолета Ту-134.

29 июля 1974 года в структуре КГБ СССР создана элитная спецгруппа «А» («Альфа»).