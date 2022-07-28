Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 29 июля (18+).

В 10 часов начнутся мероприятия детских библиотек Челябинска. Мероприятия предусматривают участие детей от трех лет. На все занятия необходима предварительная запись. Полная программа мероприятий. (3+)

В 10 часов стартует программа, подготовленная Центральной библиотечной системой Челябинска. Подробная афиша мероприятий. (16+)

В 14.00 на базе отдыха «Волна» (озеро Сугояк) начнется фестиваль «Пляж-2022». Это — ежегодный фестиваль, посвященный альтернативной музыке. В 2022 году фестиваль пройдет 29,30,31 июля. Среди приглашенных музыкантов будут Anacondaz, Lumen, Louna и многие другие. (18+)

В 14 часов 30 минут в усадьбе Рябининых (ул. Каслинская, 137) пройдет арт-медиация в рамках проекта Птичья биеннале. (16+)

В 21 час 30 минут на территории Арт-сквера Набережной реки Миасс состоится просмотр фильма «Смертельные иллюзии» (18+)

В 23 часа челябинская телебашня включит тигровую подсветку в честь Международного дня тигра. (0+)

ДЛЯ СПРАВКИ:

29 июля - Международный день тигра

29 июля – День системного администратора

29 июля – День поворачивания налево

29 июля – в народном календаре Финогеев день

Именины 28 июля отмечают Алевтина, Петр, Яков, Иван, Павел, Федор, Валентина, Юлия