Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 29 октября.

В 10 часов состоится брифинг заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука и руководителя Челябинскстата Ольги Лосевой по промежуточным итогам проведения в Челябинской области Всероссийской переписи населения.

В 10 часов состоится конференция «Защита бизнеса от административного давления как основа для формирования благоприятного инвестиционного климата» с участием представителей СК, УМВД, МЧС, Роспотребнадзора, УФНС, представителей профильных министерств и ведомств (Челябинск, ул. Российская 110, 1 корпус, первый этаж).

В 12 часов предусмотрен пресс-подход к участникам конференции.

В 11 часов 30 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит государственные награды Российской Федерации и награды Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27, резиденция губернатора, шестой этаж).

В 12 часов состоится очередное объединенное заседание Правления Челябинской областной ассоциации работодателей и общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей». Обсудят ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и вакцинацией, проблему дефицита кадров рабочих профессий, величину регионального МРОТ на 2022 год (заводоуправление Челябинского цинкового завода).

В 12 часов глава Копейского городского округа Андрей Фалейчик вместе с легендарными спортсменами заложит Аллею величайших тренеров по боксу Копейска. Высаживать деревья на территории ФОК с градоначальником будут чемпионы по боксу России, СНГ, Европы: Андрей Шкаликов, Перт Галкин и другие короли боксерского ринга (Копейск, Борьбы 28, здание строящегося ФОКа).

В 13 часов 30 минут пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Лучшие муниципальные практики Южного Урала по модернизации городского хозяйства».

В 14 часов 20 минут состоится полуфинал Всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Мероприятие пройдет в очно-заочном формате с участием студентов УрФО, показавших наилучшие результаты в отборочном этапе.

Программа:

В 14 часов 20 минут - официальное открытие полуфинальных мероприятий (Челябинск, ул. Российская, д. 110, Фонд развития предпринимательства Челябинской области «Территория бизнеса», комната 1, второй этаж).

С 14 часов 50 минут до 17 часов 50 минут – соревнования.

ДЛЯ СПРАВКИ

29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом.

29 октября - День вневедомственной охраны Росгвардии.

29 октября - Всемирный день псориаза.

29 октября в народном календаре – Лонгин Сотник.

29 октября 1918 года - День рождения комсомола.