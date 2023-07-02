Анонсы событий и мероприятий на 3 июля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на понедельник, 3 июля.

В 10 часов аппаратное совещание главы города Челябинск будет транслироваться в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга "Гранада Пресс".

С 10 до 17 часов в Историческом музее Южного Урала состоится День дарения. В этот день каждый неравнодушный к музейной жизни может передать на хранение в фонды и экспозиции редкие, древние, уникальные вещи — свои семейные «сокровища». Хранители отблагодарят щедро каждого дарителя — выпишут именную благодарственную грамоту и вручат приглашение на двоих для посещения экспозиций (Восточная башня музея, Большой выставочный зал, ул.Труда, 100).

В 11 часов в пресс-центре «Комсомольской правды-Челябинск» обсудят тему изменений к приемной кампании 2023 с экспертами ЮУрГУ. Поговорят про бюджетные места, новые направления и правила зачисления (ул. Красная, 4, 6 этаж).

В 12 часов начнется программа «Зелёного понедельника» в ЧелГУ – криминалистика, экономика, профориентация и философия. Все занятия начинаются одновременно в ботаническом саду. Бонус участникам – бесплатная экскурсия по саду (ул. Братьев Кашириных, 129).

С 18 до 20часов на территории Исторического музея, со стороны набережной, пройдёт праздничная игровая программа «Выходи играть во двор: детские игры XX века». Можно будет заново познакомиться с играми начала XX века – «колышки», «калечина-малечина», «доска», поиграть в классики, резиночку, вышибалы. Взрослые вспомнят, как сами были детьми, и смогут присоединиться к детским играм. Вход свободный (ул. Труда, 100).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

3 июля - День тайной дружбы.

3 июля - День Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ (День ГИБДД, День ГАИ).

3 июля - Международный день бросания камня.

3 июля - День благодарности воздушному кондиционеру.

3 июля - День образования Республики Алтай.

3 июля - Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов.

3 июля - День «Держитесь подальше от солнца».

3 июля - День Республики Хакасия.

3 июля - День славления князя Святослава Игоревича.

3 июля - День единения народов Карачаево-Черкесии.