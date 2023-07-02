02.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 3 июля (18+)
02.07.2023
В Челябинске презентовали конверт, посвящённый 100-летию исторического музея Южного Урала
02.07.2023
В Челябинске на детской площадке пострадала маленькая девочка, прокуратура проводит проверку
02.07.2023
На воскресенье в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение
02.07.2023
Юный челябинский тхэквондист одержал победу в международном турнире в Таиланде
02.07.2023
В Челябинске произошел пожар в жилом доме на Комсомольском проспекте
Анонсы событий и мероприятий на 3 июля (18+)
30.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 1 и 2 июля
30.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 30 июня (18+)
28.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 29 июня (18+)
27.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 28 июня (18+)
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023
Среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе Челябинска превысила норму в 2,6 раза
30.06.2023
На Южный Урал возвращается жара
29.06.2023
В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота
28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023