Анонсы событий и мероприятий на 3 ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятницу, 3 ноября.

В Челябинске стартует Всероссийское Первенство "Юность России" по гиревому спорту. Первенство по гиревому спорту среди юношей и девушек в возрасте от 15 до 18 лет пройдет с 3 по 6 ноября в легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной (пр. Ленина, 84).

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетит Чебаркульский муниципальный район. Глава региона ознакомится с ходом строительства школы, многоквартирного дома, квартиры в котором будут предназначены для детей-сирот, посетит модульный ФОК и другие социальные объекты, а также площадки сельхозтоваропроизводителей.

Международная просветительская акция стартует накануне Дня народного единства. Традиция зародилась в 2016 году, и с 3 по 8 ноября текущего года Диктант пройдет уже в восьмой раз. 101 площадка Диктанта будет работать в 32 муниципальных образованиях Челябинской области.

В 12 часов челябинцев приглашают присоединиться к «Большому этнографическому диктанту». Акция, проводимая в целях укрепления межэтнического мира и национального единства народов Российской Федерации пройдет в Центре межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной библиотеки (ул. Цвиллинга, д. 61).

В 13 часов во дворце спорта «Юность» пройдут бесплатные занятия йогой. Все занятия бесплатные, вам лишь понадобится удобная одежда и вторая обувь для перемещения по комплексу (пр. Свердловский, 51).

В 14 часов Публичная библиотека приглашает на лекцию. В этом году в программе мультилектория войдут лекции, посвящённые художественным работам, созданным на тему народного ополчения, а также посвящённым героям ополчения 1612 года, Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому (пр. Ленина, 60).

Программа фестиваля «Дебаркадер-2023» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100):

В 14 часов начнется лекция «Shorts, reels, tiktok как арт-перформанс». Читает Екатерина Миляева — научный сотрудник НОЦ практической и прикладной философии ЮурГУ, старший преподаватель кафедры философии ЧелГУ.

В 16 часов - спектакль «MOMENTO MORI». Дуэт NEBOLET.

В 18 часов - концерт «Ночное собрание. Музыка. Эпоха 70-80-90».

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения.

ДЛЯ СПРАВКИ

3 ноября - Международный день калькулятора.

3 ноября - День хранения тайны.

3 ноября - Всемирный день косплея.

3 ноября - Всемирный день медузы.

3 ноября - День клише.

3 ноября - Праздник культа.

3 ноября - День памяти преподобного Илариона Великого.

3 ноября 1907 года во Франции первый в мире вертолёт совершил свой полет.

3 ноября 1928 года Турция перешла с арабского на латинский алфавит.