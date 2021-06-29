Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 30 июня.

С 10 до 20 часов южноуральцы смогут увидеть трофей Кубка чемпионов Ночной хоккейной лиги. «Ростелеком» экспонирует «Кубок чемпионов» в собственном салоне розничной сети. Любой желающий сможет сфотографироваться с трофеем (ул. Цвиллинга, 10).

С 10 до 14 часов в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» будет работать пункт вакцинации можно от COVID-19 (прививка вакциной Спутник V). Каждый привитый получит пригласительный бессрочный билет на экспозиции (Челябинск. Челябинск, ул. Труда, 183, вход напротив «Уральской молнии», конференц-зал).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Организация Всероссийской переписи населения в Челябинской области».

В 14 часов состоится «Прямая линия с Владимиром Путиным». Президент в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» будет отвечать на вопросы россиян.

В 18 часов 30 минут в театре «Манекен» в рамках Форума «Новые технологии актёрского мастерства» состоится онлайн-лекция театрального критика Оксаны Кушляевой. Предварительная запись.

ДЛЯ СПРАВКИ

30 июня - Международный день астероида.

30 июня - Международный день парламентаризма.

30 июня - День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России.

30 июня в народном календаре – Мануйло и Савелий.

30 июня 1908 года на Землю упал Тунгусский метеорит.