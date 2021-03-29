Анонсы событий и мероприятий на 30 марта

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 30 марта.

В 10 часов 30 минут состоится совещание главных внештатных специалистов трансфузилогов УрФО на тему «Служба крови Уральского федерального округа. Актуальные задачи и перспективы развития» (Челябинск, ул. Труда, 179, отель Radisson Blu, конференц-зал).

В 11 часов состоится заседание Челябинской городской Думы, на котором Глава города Наталья Котова отчитается о работе администрации города за 2020 год.

В 11 часов пресс-центр информационного агентства Интерфакс в Екатеринбурге проведет онлайн пресс-конференцию, посвященную изменениям рынка микрофинансовых организаций на Урале и в Поволжье. Пресс-конференция пройдет на платформе ZOOM. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке.

В 13 часов в Челябинской областной универсальной научной библиотеке состоится первая встреча Межрегионального литературного патриотического проекта «Книга Героя» (пр. Ленина, 60, третий этаж, читальный зал № 2).

В 14 часов состоится вручение молодым семьям Челябинска свидетельств на улучшение жилищных условий. Принимает участие глава города Наталья Котова (пл. Революции, 2, пятый этаж).

В 14 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Итоги лыжного сезона 2020-2021: спортивные достижения профессионалов и любителей».

В 16 часов на сцене концертного зала им. М.Д. Смирнова Челябинского государственного института культуры состоится концерт «Музыка сердца». Он даст старт циклу мероприятий, посвященных первому Дню рождения Регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Челябинской области «Курчатов Центр» (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36А).

ДЛЯ СПРАВКИ.

30 марта - День прогулки по парку.

30 марта праздник славян – Ладодение.

30 марта в народном календаре – Алексей Теплый.