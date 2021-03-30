Анонсы событий и мероприятий на 31 марта

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 31 марта.

В 10 часов начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров проведет коллегию с подведомственными учреждениями, отвечающими за тушение лесных пожаров, по вопросу готовности к пожароопасному сезону (Челябинск, ул. Энгельса, 54, актовый зал).

В 11 часов состоится онлайн пресс-конференция «Нарушения в госзакупках по нацпроектам». Спикер - заместитель руководителя Челябинского УФАС России Влада Ливончик.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Тонкий лед: безопасны ли водоемы Челябинской области весной».

В 12 часов «АиФ-Челябинск» проведет пресс-конференцию, посвящённую нововведениям в автошколах, которые вступят в силу с первого апреля 2021 года (ул. Российская, 67, девятый этаж). Трансляция.

В 13 часов в ТАСС состоится пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная презентации российской информационно-коммуникационной платформы «Сферум», предназначенной для взаимодействия учеников и педагогов отечественных школ. До конца 2021 года платформа «Сферум» будет запущена в школах 15 пилотных регионах, в том числе в Челябинской области.

В 14 часов состоится заседание Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области (Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, шестой этаж, конференц-зал Южно-Уральской торгово-промышленной палаты).

ДЛЯ СПРАВКИ

31 марта – Международный день резервного копирования (День бэкапа).

31 марта в народном календаре Кирилл-Дери полоз.

31 марта 1889 года – в Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни.

31 марта 1901 года - рождение первого автомобиля марки «Мерседес». Машина была создана на базе модели 1899 года конструктором Даймлером для генерального консула Австро-Венгерской империи в Ницце Эмиля Йеллинека, который назвал новую модель именем своей дочери.

31 марта 1966 года - в СССР осуществлен запуск первого искусственного спутника Луны.