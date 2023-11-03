Анонсы событий и мероприятий на 4 ноября, День народного единства

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 4 ноября, День народного единства.

В Челябинске завершается Всероссийский детский турнир «Юный гимнаст», посвященный Всероссийскому дню гимнастики.

В Челябинске пройдет всероссийская акция «Ночь искусств».

В «Ночь искусств» в Челябинске состоятся бесплатные экскурсии по старинному особняку – «Знакомство с особняком Юдиной». Гости узнают все тайны этого места. Время экскурсий: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 и 24.00 (ул. Красноармейская, 100).

С 13 часов 30 минут до 15 часов в музее изобразительных искусств пройдет мастер-класс по сканографии (пл. Революции, 1, Малый зал).

В мультимедийном историческом парке «Россия – моя история»

вход на экспозиции весь день свободный, а тематические программы бесплатные. С 12 до 18 часов – каждые два часа посетителей ждут экскурсии по экспозициям «Рюриковичи» и «Романовы». В 15 часов начнет работу лекторий на тему «Единство, побеждающее Смуту» + выступление Архиерейского мужского хора

В Государственном историческом музее Южного Урала на выставке «Тебе, Небесному Царю» будут проводить экскурсии для свободных групп в 19:00, 20:00, 21:00.

В 9 часов стартуют соревнования по автомногоборью «Виртуоз руля 2023. Осенний кубок». Открытые областные соревнования пройдут в связи с 80-летием Южно-Уральского государственного университета и 65-летием кафедры «Автомобильный транспорт» (автодром ГИБДД, Челябинск, ул. Харлова 20).

В 9 часов состоится открытие горнолыжного сезона в Солнечной долине. Для катания будет доступна 1/2 второй трассы и учебная трасса. Заработают второй и четвёртый бугельные подъемники, а также ленточный подъёмник на учебной трассе.

В 10 часов начнется Всероссийский турнир по дзюдо среди юношей и девушек, посвященный памяти первого всенародно избранного губернатора Челябинской области Петра Ивановича Сумина (легкоатлетический манеж УралГУФК, ул. Энгельса, 22).

В 9 часов в «Экопарке» организовывают бесплатные пробежки на 5 км для всех желающих. Ближайший к месту старта вход в парк — с перекрёстка улиц Молдавская и Захаренко (ул. Молдавская, 10). Каждую субботу Челябинске Это не соревнование, а дружеский забег.

С 10 до 18 часов в ТРК «КУБа» пройдет выставка «Цветочное место» пройдет (ул. Цвиллинга, д. 25).

В 10 часов во дворце спорта «Юность» пройдут бесплатные занятия йогой. Все занятия бесплатные, вам лишь понадобится удобная одежда и вторая обувь для перемещения по комплексу (пр. Свердловский, 51).

В 10 часов 30 минут в Чебаркуле состоится общегородской Крестный ход. Таким образом приход храма Преображения Господня поддержит российских воинов, участвующих в специальной военной операции.

В 13 часов в парке Гагарина состоится праздничная программа «Народов много – Родина одна!». На главной сцене парка выступят творческие коллективы, которые подчеркнут национальное и культурное многообразие нашей страны. Кульминацией праздника станет гигантский многонациональный хоровод, символизирующий единство всех народов Южного Урала и народов России.

В 18 часов состоится традиционный праздничный гала-концерт XIII Международного фестиваля национальных культур «Синегорье» (театр оперы и балета им. М.И. Глинки, пл. Искусств, 1).

В 18 часов Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр включит праздничную архитектурно-художественную подсветку.

В 19 часов в Доме Общественного собрания (Дом Покровского) состоится премьера спектакля «Ключи прошлого» (ул. Труда, 98).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения.

ДЛЯ СПРАВКИ

4 ноября - День народного единства России.

4 ноября - Праздник Казанской иконы Божией Матери.

4 ноября - День освобождения Москвы от польских интервентов.

4 ноября - День заботы о себе.

4 ноября - Всемирный день мужчин.

4 ноября - День рождения кассового аппарата.

4 ноября - День царя Тутанхамона.

4 ноября - День сумчатого муравьеда, День намбата.

4 ноября - День государственности Удмуртской Республики.

4 ноября 1493 года экспедиция Христофора Колумба открыла остров Гваделупа.

4 ноября 1890 года в Лондоне открылась первая в мире подземная электрическая дорога — метро.

4 ноября 1946 года в Париже создана ЮНЕСКО.

5 ноября - День военного разведчика.

5 ноября - День рассматривания старых фотографий.

5 ноября - День рождения Останкинской телебашни.

5 ноября - День несправедливости в интернете.

5 ноября - День беззадачности.

5 ноября - Всемирный день осведомлённости о проблеме цунами. 5 ноября - Международный день менеджеров-волонтёров.

5 ноября 1919 года образован Военный университет Министерства обороны РФ (ВУМО).

5 ноября 1929 года в Москве открылся первый в СССР планетарий.

5 ноября 1935 года начался выпуск настольной игры «Монополия».