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Анонсы событий и мероприятий на 5, 6 и 7 декабря

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 5, 6 и 7 декабря.

Суббота, 5 декабря:

В 11 часов на сцене театра песочной живописи и анимации «Скарабей» состоится интерактивный мультимедийный спектакль «Космические приключения Алисы» (Челябинск, проспект Ленина, 5).

В 13 часов на сцене театра «Скарабей» покажут песочную сказку «Щелкунчик» (Челябинск, проспект Ленина, 5).

В 14 часов экоактивисты в очередной раз соберутся у СК «Полет» на митинге, посвященном защите челябинского городского бора от застройки частников (Челябинск, улица Лесопарковая, 6А/1).

С 15 часов зрители хоккейного матча в «Тракторе» смогут бесплатно начать проходить тестирование на ВИЧ. Челябинцев, желающих проверить свое здоровье и купивших билет на игру с участием любимой команды, ждут в ледовой Арене «Трактор» (улица 250-летия Челябинска, 38).

В 15 часов 30 минут состоится торжественная церемония открытия нового ледового катка, расположенного не в классической коробке, а прямо среди деревьев, в челябинском парке имени Валентины Терешковой - с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера, гендиректора ЧЭМК Павла Ходоровского и других известных южноуральцев.

В 17 часов на сцене театра песочной живописи и анимации «Скарабей» состоится показ песочной сказки «Каменный цветок» (Челябинск, проспект Ленина, 5).

В 18 часов на сцене Нового художественного театра состоится премьерный показ спектакля в жанре «панк-гиньоль» по эксцентричной пьесе Мартина МакДонаха «Лейтенант с острова Инишмор». Зрителей предупреждают, что в постановке будет звучать ненормативная лексика (Челябинск, проспект Ленина, 19).

В 18 часов артисты театра «Манекен» подарят зрителям постановку «Марлен» (режиссер Владимир Филонов), заявленную как шоу одинокой женщины (Челябинск, улица Пушкина, 64).

Воскресенье, 6 декабря:

В 11 часов театр «Скарабей» подарит маленькому зрителю песочный спектакль «Рукавичка» (Челябинск, проспект Ленина, 5).

В 11 часов публичную лекцию прочитает доцент кафедры теоретической физики физического факультета Челябинского государственного университета Сергей Замоздра. На онлайн-занятии Воскресного университета «Занимательная физика» (трансляция будет вестись на платформе Zoom) учёный расскажет о явлениях, которые его потрясли.

В 12 часов в Южно-Уральском государственном университете пройдет День открытых дверей в режиме онлайн.

В 12 часов на сцене театра «Скарабей» состоится показ теневого спектакля «Как Емеля щуку изловил» (Челябинск, проспект Ленина, 5).

В 17 часов в онлайн-формате состоится творческий конкурс студенческих отрядов Челябинской области. Молодежь споет авторские песни, современные хиты в жанре музыкальной пародии, а также покажет видеоролики. Трансляция выступлений будет вестись в официальном аккаунте Челябинского областного студенческого отряда и социальной сети YouTube.

В 18 часов на сцене театра «Манекен» состоится показ спектакля в жанре кабаре «Лысая певица» по пьесе франко-румынского драматурга Эжена Ионеско (Челябинск, улица Пушкина, 64).

Понедельник, 7 декабря:

В 10 часов в режиме онлайн состоится аппаратное совещание с участием главы Челябинска Натальи Котовой.

В 11 часов 30 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит поселок Новосинеглазовский, где готовится к сдаче дом для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Также глава региона побывает в жилом комплексе «Evo-park» в Челябинске, где ему представят проект комплексной застройки. Затем Алексей Текслер проведет совещание с представителями строительной отрасли и членами регионального правительства.

В 14 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится в режиме онлайн пресс-конференция «Какие меры по сохранению и приумножению лесов предпринимала Челябинская область в 2020 году» с участием начальника главного управления лесами региона Сергея Лаврова и его заместителя Юрия Золотухина.

В понедельник, 7 декабря, «Аргументы и факты-Челябинск» приглашают на онлайн-конференцию, посвящённую VIII открытому региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS Russia), который пройдет в Челябинской области с 7 по 11 декабря.

ДЛЯ СПРАВКИ

5 декабря - Всемирный День волонтеров.

5 декабря - Всемирный День ниндзя.

5 декабря - День поющих звезд.

5 декабря - Всемирный День почв.

5 декабря - Всемирный День мученика Прокопия Чтеца.

5 декабря - Прокопьев день (Вехостав, Прокопий зимний).

5 декабря - самый несносный день в году.

6 декабря - День памяти великого князя Александра Невского.

6 декабря - День рождения Санта-Клауса.

6 декабря - День рыжих мыслей.

6 декабря - День рождения микроволновой печи.

6 декабря - День ёлки с варежками.

6 декабря - День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД.

6 декабря - День сетевика.

6 декабря - Митрофанов день (День установления «саночного пути»).

7 декабря - День собутыльника.

7 декабря - День памяти святой великомученицы Екатерины.

7 декабря - День любителей поспать.

7 декабря - День Георгиевского креста.

7 декабря - День кисельных девиц.

7 декабря - Международный день гражданской авиации.

7 декабря - День инженерно-авиационной службы ВКС России.

7 декабря - Катеринин день (Екатерина Санница, Катерина-жёнодавица).

Автор: Евгения Александрова
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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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Назначена дата публичных слушаний по проекту бюджета Челябинской области на 2021 год
01.12.2020 14:08
В России зафиксирована рекордная смертность от covid-19
01.12.2020 13:41
Челябинцев приглашают быстро, бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус
01.12.2020 13:39
В Челябинске заработал долгожданный надземный переход на Свердловском тракте
01.12.2020 13:15
Южноуральцев попросили выбрать формат ведения трудовой книжки
01.12.2020 13:03
Влюбленные южноуральцы впервые смогут создавать семьи в канун Рождества
01.12.2020 12:45
В Челябинской области вступил в силу запрет на ночную работу общепита
01.12.2020 12:42
В Челябинске предадут земле останки героя Великой Отечественной войны
01.12.2020 12:10
В Челябинской области за сутки ковидом заболели 290 человек
01.12.2020 12:05
В Челябинске из-за коронавируса на самоизоляцию отправили двадцать детсадовцев
01.12.2020 11:51
В СК рассказали про обвиняемого в педофилии в детском лагере в Челябинске
01.12.2020 11:44
Руководитель коммунальных тепловых сетей Челябинска покинул пост
01.12.2020 11:15
Челябинская область входит в десятку самых неблагополучных территорий по ВИЧ-инфекции
01.12.2020 10:35
Необычайные приключения итальянца в Историческом музее Южного Урала
01.12.2020 10:13
Во вторник в Челябинской области похолодает до -17
01.12.2020 10:11
Гехт назвала территории с самой низкой заболеваемостью коронавирусом
01.12.2020 10:09
В Челябинске за ночь собрано и вывезено более тысячи тонн снега
30.11.2020 19:40
Алексей Текслер рассказал, на что будут потрачены бюджетные деньги в 2021 году
30.11.2020 18:36
Елена Коузова назвала информацию о переводе старшеклассников на дистант фейком
30.11.2020 17:46
После визита в «красную зону» ковидной базы Каслей Юрий Семенов созвал совещание
30.11.2020 17:43
В Аргаяшском районе нашли финансовые нарушения на 145 млн рублей
30.11.2020 17:14
Родителям объяснили, почему новогодние утренники пройдут без них
30.11.2020 16:45
«Мы стали сильнее!»: челябинские рабочие подводят итоги акции «Жизнь на минималках»
30.11.2020 16:32
В Копейске простились с заведующей отделением больницы
30.11.2020 16:01
Аномальными холодами Урал не напугать
30.11.2020 15:49
В Челябинской области ударят морозы
30.11.2020 15:47
Анонсы событий и мероприятий на 1 декабря
30.11.2020 15:46
Жители Челябинска недовольны отписками мэрии
30.11.2020 15:41
Что ждать от коридора затмений 2020 года?
30.11.2020 15:25
В Челябинской области создали единственный в УрФО семейный портал