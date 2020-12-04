Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 5, 6 и 7 декабря.
Суббота, 5 декабря:
В 11 часов на сцене театра песочной живописи и анимации «Скарабей» состоится интерактивный мультимедийный спектакль «Космические приключения Алисы» (Челябинск, проспект Ленина, 5).
В 13 часов на сцене театра «Скарабей» покажут песочную сказку «Щелкунчик» (Челябинск, проспект Ленина, 5).
В 14 часов экоактивисты в очередной раз соберутся у СК «Полет» на митинге, посвященном защите челябинского городского бора от застройки частников (Челябинск, улица Лесопарковая, 6А/1).
С 15 часов зрители хоккейного матча в «Тракторе» смогут бесплатно начать проходить тестирование на ВИЧ. Челябинцев, желающих проверить свое здоровье и купивших билет на игру с участием любимой команды, ждут в ледовой Арене «Трактор» (улица 250-летия Челябинска, 38).
В 15 часов 30 минут состоится торжественная церемония открытия нового ледового катка, расположенного не в классической коробке, а прямо среди деревьев, в челябинском парке имени Валентины Терешковой - с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера, гендиректора ЧЭМК Павла Ходоровского и других известных южноуральцев.
В 17 часов на сцене театра песочной живописи и анимации «Скарабей» состоится показ песочной сказки «Каменный цветок» (Челябинск, проспект Ленина, 5).
В 18 часов на сцене Нового художественного театра состоится премьерный показ спектакля в жанре «панк-гиньоль» по эксцентричной пьесе Мартина МакДонаха «Лейтенант с острова Инишмор». Зрителей предупреждают, что в постановке будет звучать ненормативная лексика (Челябинск, проспект Ленина, 19).
В 18 часов артисты театра «Манекен» подарят зрителям постановку «Марлен» (режиссер Владимир Филонов), заявленную как шоу одинокой женщины (Челябинск, улица Пушкина, 64).
Воскресенье, 6 декабря:
В 11 часов театр «Скарабей» подарит маленькому зрителю песочный спектакль «Рукавичка» (Челябинск, проспект Ленина, 5).
В 11 часов публичную лекцию прочитает доцент кафедры теоретической физики физического факультета Челябинского государственного университета Сергей Замоздра. На онлайн-занятии Воскресного университета «Занимательная физика» (трансляция будет вестись на платформе Zoom) учёный расскажет о явлениях, которые его потрясли.
В 12 часов в Южно-Уральском государственном университете пройдет День открытых дверей в режиме онлайн.
В 12 часов на сцене театра «Скарабей» состоится показ теневого спектакля «Как Емеля щуку изловил» (Челябинск, проспект Ленина, 5).
В 17 часов в онлайн-формате состоится творческий конкурс студенческих отрядов Челябинской области. Молодежь споет авторские песни, современные хиты в жанре музыкальной пародии, а также покажет видеоролики. Трансляция выступлений будет вестись в официальном аккаунте Челябинского областного студенческого отряда и социальной сети YouTube.
В 18 часов на сцене театра «Манекен» состоится показ спектакля в жанре кабаре «Лысая певица» по пьесе франко-румынского драматурга Эжена Ионеско (Челябинск, улица Пушкина, 64).
Понедельник, 7 декабря:
В 10 часов в режиме онлайн состоится аппаратное совещание с участием главы Челябинска Натальи Котовой.
В 11 часов 30 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит поселок Новосинеглазовский, где готовится к сдаче дом для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Также глава региона побывает в жилом комплексе «Evo-park» в Челябинске, где ему представят проект комплексной застройки. Затем Алексей Текслер проведет совещание с представителями строительной отрасли и членами регионального правительства.
В 14 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится в режиме онлайн пресс-конференция «Какие меры по сохранению и приумножению лесов предпринимала Челябинская область в 2020 году» с участием начальника главного управления лесами региона Сергея Лаврова и его заместителя Юрия Золотухина.
В понедельник, 7 декабря, «Аргументы и факты-Челябинск» приглашают на онлайн-конференцию, посвящённую VIII открытому региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS Russia), который пройдет в Челябинской области с 7 по 11 декабря.
ДЛЯ СПРАВКИ
5 декабря - Всемирный День волонтеров.
5 декабря - Всемирный День ниндзя.
5 декабря - День поющих звезд.
5 декабря - Всемирный День почв.
5 декабря - Всемирный День мученика Прокопия Чтеца.
5 декабря - Прокопьев день (Вехостав, Прокопий зимний).
5 декабря - самый несносный день в году.
6 декабря - День памяти великого князя Александра Невского.
6 декабря - День рождения Санта-Клауса.
6 декабря - День рыжих мыслей.
6 декабря - День рождения микроволновой печи.
6 декабря - День ёлки с варежками.
6 декабря - День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД.
6 декабря - День сетевика.
6 декабря - Митрофанов день (День установления «саночного пути»).
7 декабря - День собутыльника.
7 декабря - День памяти святой великомученицы Екатерины.
7 декабря - День любителей поспать.
7 декабря - День Георгиевского креста.
7 декабря - День кисельных девиц.
7 декабря - Международный день гражданской авиации.
7 декабря - День инженерно-авиационной службы ВКС России.
7 декабря - Катеринин день (Екатерина Санница, Катерина-жёнодавица).