Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 5,6 и 7 февраля.

Суббота, пятое февраля:

С 11 до 14 часов на территории автопарка Челябинска (улица Молодогвардейцев, 3) ждут водителей и кондукторов, желающих найти работу с официальным трудоустройством, удобным графиком и своевременной выплатой заработной платы. Кроме того, в рамках Дня открытых дверей познакомиться с работой основного транспортного предприятия Челябинска смогут все желающие.

Для удобства горожан до места проведения ярмарки вакансий будет организован «трансфер» автобусами предприятия. В период с девяти до десяти часов утра автобусы будут ожидать южноуральцев по следующим адресам: гипермаркет «Лента» в Челябинске, улица Блюхера, 126 (АМЗ); гипермаркет «МЕТРО» в Копейске, проспект Победы, 76; дворец культуры «ЧМК» в Челябинске, улица Ярослава Гашека, 1.

В 11 часов челябинский Театр песочной живописи и теней «Скарабей» приглашает на песочный спектакль «Щелкунчик» (проспект Ленина, 5).

В 13 часов в парке культуры и отдыха «Молодежный» Златоуста покажут премьеру научно-популярного фильма «Аркаим. Колесница времени» с участием известного российского актера Сергея Пускепалиса. Зрителям покажут, как впервые за четыре тысячи лет уральским археологам удалось воссоздать синташтинскую колесницу и упряжь, а затем провести настоящие полевые испытания в уральской степи.

В 14 часов Челябинский государственный музей изобразительных искусств приглашает на лекцию искусствоведа Анастасии Степановой «История абстрактного искусства: от Кандинского до Поллока», которая состоится в рамках выставки «Василий Кандинский. Цветозвуки» (площадь Революции, 1).

В 14 часов Челябинский государственный музей изобразительных искусств проведет мастер-класс по технике эбру, рождающей изящные сочетания пятен и линий (площадь Революции, 1).

В 13 часов челябинский Театр песочной живописи и теней «Скарабей» приглашает на интерактивный спектакль о правилах дорожного движения «Дорожные приключения робота» (проспект Ленина, 5).

В 16 часов челябинский Театр песочной живописи и теней «Скарабей» покажет песочную сказку «Каменный цветок» (проспект Ленина, 5).

В 19 часов 30 минут в Молодежном театре Челябинска (улица Кирова, 116) состоится интеллектуальная игра КВИЗ «Страшные сказки», посвященная предстоящей в начале марта премьере спектакля «Каменное сердце» по Вильгельму Гауфу (12+). Вход бесплатный, но по предварительной регистрации.

Воскресенье, шестое февраля:

В 11 часов челябинская детская библиотека №2 имени Горской проведет занятие кружка «Волшебная мастерская» на тему «Снежок-лыжник» (улица Воровского, 63-А).

В 11 часов в челябинском Театре песочной живописи и теней «Скарабей» состоится показ зимней интерактивной сказки «Снегурушка и Морозко» (проспект Ленина, 5).

В 11 часов в детской библиотеке №17 Челябинска состоится занятие по основам конструирования «Петушок и Машенька» (улица Российская, 24).

В 11 часов детская библиотека №5 Челябинска проведет мастер-класс «Ремесла русского народа: Матрешка – кукла с секретом» в рамках Школы Самоделкина (улица Калининградская, 23-А).

В 11 часов челябинская детская библиотека №10 имени Преображенской приглашает на познавательно-прикладное занятие «Русская матрешка», которое состоится в рамках часа Познавайки (Комсомольский проспект, 41).

В 12 часов детская библиотека №8 Челябинска проведет занятие Школы маленьких художников на тему «Герой волшебных сказок» (улица Смирных, 13-А).

В 13 часов челябинский Театр песочной живописи и теней «Скарабей» приглашает юного зрителя на песочную сказку «Маленький принц» (проспект Ленина, 5).

В 13 часов в Чебаркуле состоится товарищеский матч по случаю открытия хоккейного корта, построенного на месте корта, на который 55 лет назад выходили играть Валерий Харламов и другие звезды советского и мирового хоккея: Николай Макаров, Юрий Гомоляко, Владимир Шабунин. За победу поборются сборные команды ветеранов хоккейных клубов «Трактор», «Металлург», чебаркульской команды «Звезда».

Ожидается участие в мероприятии почетных гостей: братьев Николая, Сергея и Юрия Макаровых, Владимира Шабунина, заместителя министра физической культуры и спорта Виталия Якушева (улица 9 Мая, 21).

В 13 часов «Библиознайка» детской библиотеки №8 Челябинска проведет увлекательное и познавательное занятие, посвященное домашней птице (улица Смирных, 13-А).

В 14 часов детская библиотека №12 Челябинска на занятии кружка «Народная кукла» расскажет своим юным гостям об истории куклы-бессонницы и научит ребят технологии ее изготовления (улица 40-летия Победы, 6).

В 14 часов 30 минут челябинская детская библиотека №2 имени Горской приглашает на занятие кружка «Рисуем с Почемучкой», темой которого станут «Огоньки зимнего города» (улица Воровского, 63-А).

В 14 часов в детской библиотеке №13 Челябинска состоится час настольных игр «Волшебник Изумрудного города (Шоссе Металлургов, 53-А).

В 14 часов Челябинский государственный музей изобразительных искусств приглашает на занятие по изготовлению венецианской маски, которое состоится в рамках выставки «Гвидо Рени и офорт в Италии XVII века» (Картинная галерея, улица Труда, 92-А).

Понедельник, седьмое февраля:

В 10 часов в онлайн-формате состоится традиционное аппаратное совещание в администрации Челябинска с участием главы города Натальи Котовой.

В 11 часов 30 минут в Челябинском областном суде будет рассматриваться апелляционная жалоба на решение Советского районного суда по Митрофановскому кладбищу (улица Труда, 34, зал 307).

В 13 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн-пресс-конференция на тему «Как «Welcome Forum» помогает отельерам и рестораторам региона успешнее вести бизнес».

В 14 часов Челябинская православная гимназия, имеющая свидетельство о государственной аккредитации и лицензию министерства образования и науки региона, приглашает родителей будущих первоклассников на собеседование. Набор учеников на 2022-2023 учебный год гимназия ведет по двум программам: «Школа России» и «Русская классическая школа» (улица Коммунальная, 48).

СПРАВКА

5 февраля - Великий день.

5 февраля - День эрудита.

5 февраля - День метеоролога.

5 февраля - День разукрашивания планов на будущее.

5 февраля - Собор Костромских святых.

5 февраля - День памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.

5 февраля - День катастрофы.

5 февраля - Всемирный день «Нутеллы».

5 февраля - Агафий-полухлебник.

Именины отмечают Федор, Теодор, Серафим, Клим, Геннадий, Милица, Катарина, Екатерина и Евдокия.

6 февраля - Международный день бармена.

6 февраля - Аксиньин день.

6 февраля - праздник мыслей.

6 февраля - День замороженного йогурта.

6 февраля - День Боба Марли (Ямайка).

6 февраля - День ступенек и лестниц.

6 февраля - День палочек для еды.

Именины отмечают Ян, Тимофей, Павел, Николай, Иван, Денис, Оксана и Ксения.

7 февраля - День рождения огнетушителя.

7 февраля - Григорьев день.

7 февраля - День полетов на Луну.

7 февраля - праздник иконы Божией Матери «Утоли моя печали».

7 февраля - День российского бизнес-образования.

7 февраля - День балета.

7 февраля - День отправки открыток друзьям.

Именины отмечают Филипп, Феликс, Степан, Петр, Дмитрий, Григорий, Вольдемар, Владимир, Виталий, Борис, Анатолий, Александр.