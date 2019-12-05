Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 6 декабря.

В 11 часов состоится прием главы города Челябинска Наталья Котовой матерей и вдов Героев России. Приурочено ко Дню Героев Отечества и двум памятным датам - ввод советских войск в Афганистан и начало антитеррористической операции на Северном Кавказе (пл. Революции, 2, 4 этаж, 401 каб.).

В 11 часов состоится X отчетно-выборная Конференция, на которой региональное объединение профсоюзов отчитается о работе за прошедшие пять лет (Челябинск, ул. Свободы, 155, Учебно-методический центр профсоюзов, 1 этаж, актовый зал).

В 11 часов первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт участвует в X отчетно-выборной Конференции, на которой региональное объединение профсоюзов отчитается о работе за прошедшие пять лет (Челябинск, ул. Свободы, 155 (Учебно-методический центр профсоюзов, 1 этаж, актовый зал).

В 12 часов состоится XXX Межрегиональное соревнование по боксу памяти О. Примакова и А. Васина (ДС «Метар-спорт ул. Черкасская, 1).

В 13 часов состоится первый региональный слет экологов-волонтеров Южного Урала (г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус Челябинского государственного университета).

В 14 часов состоится торжественное открытие XXVII Челябинского молодежного интеллектуального форума «Шаг в будущее — Созвездие НТМ» (ДПиШ им. Н.К. Крупской, театральный корпус, Свердловский пр., 59).

В 15 часов состоится награждение победителей диктанта по информационной безопасности (Челябинск, ул. Труда 78, 6 этаж).

В 16 часов состоится IV Российский фестиваль-конкурс хореографических шоу-программ «Мир такого не видал» (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36А, Челябинский государственный институт культуры).

В 17 часов состоится торжественное мероприятие, посвященное 70-летию федерации бокса Челябинской области (ДК ПАО «ЧМК», ул. Я. Гашека, 1).

Справка.

6 декабря - День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России.

6 декабря в православном календаре - День памяти великого князя Александра Невского.

6 декабря в народном календаре – Митрофанов день.