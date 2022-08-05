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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Всю текущую рабочую неделю на Магнитогорском металлургическом комбинате (Челябинская область) раб
05.08.2022

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в селекторном совещании, посвященно
05.08.2022

Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
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Правительство Челябинской области внесло изменения в порядок предоставления единовременной выплат
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04.08.2022

Бойцов челябинских батальонов, принимающих участие в СВО поддержат рублем
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04.08.2022

В Челябинске девушка выпала из окна многоэтажки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.08.2022

Анонсы событий и мероприятий на 6 и 7 августа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.08.2022

Система 500 приседаний

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.08.2022

Amnesty International увидела военные преступления украинских неонацистов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.08.2022

Сергей Миронов: Государство задолжало работающим пенсионерам два триллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.08.2022

Южноуральцы без картошки не останутся

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.08.2022

Челябинцев приглашают на железнодорожный флешмоб
Общество
05.08.2022 14:17
Фото: Алина Быкова

Анонсы событий и мероприятий на 6 и 7 августа

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 6 и 7 августа (18+).

В эти выходные, в городском саду им. А. С. Пушкина запланирована большая программа для юных челябинцев и их родителей. Подробная афиша мероприятий. При неблагоприятных погодных условиях возможна отмена мероприятия. (4+)

Гаражная распродажа издательства «Самокат»: более сотни детских книг со скидкой до 70%, пройдёт в усадьбе Рябининых (ул. Каслинская, 137) в субботу и воскресенье, 6 и 7 августа. Суббота с 12 до 20, воскресенье с 12 до 19. (18+)

ЧОУНБ (пр. Ленина, 60) в эти выходные подготовила ряд мероприятий для челябинцев и гостей города. Подробная программа  тут.

6 августа

Челябинский зоопарк приглашает на новую экспозицию «Соболиный ряд», в которой поселились мелкие животные семейства куньих. (4+)

С 11 до 13 часов пройдет благотворительная экологическая акция - Сбор вторсырья в помощь животным (г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 100/3). Принимаются любые виды бумажной продукции. (16+)

С 11 до 14 часов пройдет танцевальная вечеринка «Танцующие семьи ВОРДИ» с участием людей с ограниченными возможностями. Площадка Летней эстрады исторического музея Южного Урала (ул. Труда, 100). (16+)

В 11 часов  стартует первый в Челябинской области крупный Этно-фестиваль национальных культур народов Южного Урала - "Zaman 2022", проводимый на территории поселка Метлино. Группа в Контакте: https://vk.com/zaman74 (18+)

В 13 часов начнётся мастер-класс по созданию футболки в технике тай-дай для детей и взрослых! Мастер-класс абсолютно бесплатный, но количество мест ограничено! Запись ведётся в группе ТРК «Горки». (15+)

В 15 часов в творческом  пространстве "Шкаф" (ул. К.Маркса, 70) пройдет варганное чаепитие. (18+)

В 17 часов начнётся программа музыкантов клуба «Новосёл» под управлением Юрия Коровина: выступление ВИА «Парус», сover-группы Prius-Trio и вокалиста Александра Налимова. Арт-сквер на Набережной. (14+)

В 18 часов выступят авторы и музыканты ДК «Бригантина» с музыкальной программой «От сердца – к сердцу». (16+)

В 18 часов в уютном дворе по адресу Красноармейская, 57 начнется музыкальный вечер под открытым. Творческая программа, мастер-класс по созданию эко-открытки, фейс-арт для всех желающих. Вход свободный. (14+)

В 18 часов начнутся Ирландские танцы: вечеринка, мастер-классы, выступления танцоров школы «The Carey Academy». Площадка Летней эстрады исторического музея Южного Урала (ул. Труда, 100). (16+)

В 22 часа в Летнем кинотеатре парка им. Ю. А. Гагарина пройдет специальный показ картины «Гагарин: первый в космосе». Вход свободный. На случай пасмурной погоды просим запастись пледом и зонтом. (15+)

ДЛЯ СПРАВКИ:

6 августа - День Железнодорожных войск России

6 августа – Международный день "Врачи мира за мир"

6 августа - День грибного дождя

6 августа - День тульского пряника

6 августа – в народном календаре Борис и Глеб

Именины 6 августа отмечают Анатолий, Николай, Иван, Афанасий, Давид, Глеб, Кристина, Илларион, Борис и Роман

7 августа

В 11 часов на жд вокзале в Челябинске пройдет флешмоб «Поезд, объединяющий страну». Пассажиры, семьи железнодорожников и бойцы студенческих отрядов, работающие проводниками, смогут нарисовать мелом на площади перед вокзалом самый длинный поезд, который протянется от Калининграда до Владивостока.(10+)

С 11 часов до 12 часов 45 минут пройдет «Разделяйка» –экологическая Акция по сбору вторсырья и просветительская работа. (ул. Бр. Кашириных 55). (15+)

В 12 часов начнётся акция помощи бездомным животным "Ищу дом". Акция пройдёт в магазине Зоомир (ул. Цвиллинга, 58) (18+)

В 14 часов начнется региональный отборочный этап премии "КАРДО". Принять участие может каждый, кто связывает жизнь с уличной культурой. Регистрация на все направление — бесплатная. (15+)

С 19 до 22 часов пройдёт танцевальный марафон сальсы и бачаты. Площадка Летней эстрады исторического музея Южного Урала (ул. Труда, 100). (16+)

ДЛЯ СПРАВКИ:

7  августа - День железнодорожника

7 августа – Праздник холостяка

7 августа – День собирания звёзд

7 августа – в народном календаре Анна Летняя

Именины 7 августа отмечают Анна, Николай, Макар, Александр и Ираида

Автор: Алина Быкова
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05.08.2022

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Шредер встретился с Путиным и высказался за запуск «Северного потока-2»

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Миронов: Военных преступников из США ждет Международный трибунал

03.08.2022 13:26

В Челябинске на здании детской школы искусств включат подсветку

03.08.2022 13:06

В Белгородской области закроют школы и детсады в приграничных с Украиной районах

03.08.2022 12:55

Вынесен приговор южноуральцу, который сбывал героин, а на допросе сжег материалы уголовного дела

03.08.2022 12:35

Депутаты Озерска наказаны за декларации

03.08.2022 12:31

ВТБ выдал более 500 млрд рублей по ипотеке

03.08.2022 12:15

В Челябинской области третьи сутки ищут пропавшего пенсионера

03.08.2022 12:11

Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны

03.08.2022 11:47

Белавкин осень встретит в СИЗО

03.08.2022 10:54

Западное оружие не помогло ВСУ удержать Углегорскую ГРЭС

03.08.2022 10:51

Текслер уехал в Узбекистан

02.08.2022 22:03

Справедливоросс помогает восстанавливать ДНР

02.08.2022 22:00

Скоков назначил нового начальника полиции Кунашакского района

02.08.2022 21:58

В Челябинске найден мертвый младенец

02.08.2022 21:51

Началось оглашение приговора в отношении Белоусова и его тещи

02.08.2022 17:21

Александр Лазарев: Леса вокруг Челябинска – это наше будущее

02.08.2022 16:27

Москвичка заблудилась в кыштымских болотах

02.08.2022 16:08

В подземных переходах Челябинска появятся камеры видеонаблюдения

02.08.2022 15:46

В Челябинске началось мошенничество с QR-кодами