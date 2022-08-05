Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 6 и 7 августа (18+).

В эти выходные, в городском саду им. А. С. Пушкина запланирована большая программа для юных челябинцев и их родителей. Подробная афиша мероприятий. При неблагоприятных погодных условиях возможна отмена мероприятия. (4+)

Гаражная распродажа издательства «Самокат»: более сотни детских книг со скидкой до 70%, пройдёт в усадьбе Рябининых (ул. Каслинская, 137) в субботу и воскресенье, 6 и 7 августа. Суббота с 12 до 20, воскресенье с 12 до 19. (18+)

ЧОУНБ (пр. Ленина, 60) в эти выходные подготовила ряд мероприятий для челябинцев и гостей города. Подробная программа тут.

6 августа

Челябинский зоопарк приглашает на новую экспозицию «Соболиный ряд», в которой поселились мелкие животные семейства куньих. (4+)

С 11 до 13 часов пройдет благотворительная экологическая акция - Сбор вторсырья в помощь животным (г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 100/3). Принимаются любые виды бумажной продукции. (16+)

С 11 до 14 часов пройдет танцевальная вечеринка «Танцующие семьи ВОРДИ» с участием людей с ограниченными возможностями. Площадка Летней эстрады исторического музея Южного Урала (ул. Труда, 100). (16+)

В 11 часов стартует первый в Челябинской области крупный Этно-фестиваль национальных культур народов Южного Урала - "Zaman 2022", проводимый на территории поселка Метлино. Группа в Контакте: https://vk.com/zaman74 (18+)

В 13 часов начнётся мастер-класс по созданию футболки в технике тай-дай для детей и взрослых! Мастер-класс абсолютно бесплатный, но количество мест ограничено! Запись ведётся в группе ТРК «Горки». (15+)

В 15 часов в творческом пространстве "Шкаф" (ул. К.Маркса, 70) пройдет варганное чаепитие. (18+)

В 17 часов начнётся программа музыкантов клуба «Новосёл» под управлением Юрия Коровина: выступление ВИА «Парус», сover-группы Prius-Trio и вокалиста Александра Налимова. Арт-сквер на Набережной. (14+)

В 18 часов выступят авторы и музыканты ДК «Бригантина» с музыкальной программой «От сердца – к сердцу». (16+)

В 18 часов в уютном дворе по адресу Красноармейская, 57 начнется музыкальный вечер под открытым. Творческая программа, мастер-класс по созданию эко-открытки, фейс-арт для всех желающих. Вход свободный. (14+)

В 18 часов начнутся Ирландские танцы: вечеринка, мастер-классы, выступления танцоров школы «The Carey Academy». Площадка Летней эстрады исторического музея Южного Урала (ул. Труда, 100). (16+)

В 22 часа в Летнем кинотеатре парка им. Ю. А. Гагарина пройдет специальный показ картины «Гагарин: первый в космосе». Вход свободный. На случай пасмурной погоды просим запастись пледом и зонтом. (15+)

ДЛЯ СПРАВКИ:

6 августа - День Железнодорожных войск России

6 августа – Международный день "Врачи мира за мир"

6 августа - День грибного дождя

6 августа - День тульского пряника

6 августа – в народном календаре Борис и Глеб

Именины 6 августа отмечают Анатолий, Николай, Иван, Афанасий, Давид, Глеб, Кристина, Илларион, Борис и Роман

7 августа

В 11 часов на жд вокзале в Челябинске пройдет флешмоб «Поезд, объединяющий страну». Пассажиры, семьи железнодорожников и бойцы студенческих отрядов, работающие проводниками, смогут нарисовать мелом на площади перед вокзалом самый длинный поезд, который протянется от Калининграда до Владивостока.(10+)

С 11 часов до 12 часов 45 минут пройдет «Разделяйка» –экологическая Акция по сбору вторсырья и просветительская работа. (ул. Бр. Кашириных 55). (15+)

В 12 часов начнётся акция помощи бездомным животным "Ищу дом". Акция пройдёт в магазине Зоомир (ул. Цвиллинга, 58) (18+)

В 14 часов начнется региональный отборочный этап премии "КАРДО". Принять участие может каждый, кто связывает жизнь с уличной культурой. Регистрация на все направление — бесплатная. (15+)

С 19 до 22 часов пройдёт танцевальный марафон сальсы и бачаты. Площадка Летней эстрады исторического музея Южного Урала (ул. Труда, 100). (16+)

ДЛЯ СПРАВКИ:

7 августа - День железнодорожника

7 августа – Праздник холостяка

7 августа – День собирания звёзд

7 августа – в народном календаре Анна Летняя

Именины 7 августа отмечают Анна, Николай, Макар, Александр и Ираида