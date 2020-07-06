Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 7 июля.

В 10 часов 30 минут в Областной клинической больнице № 3 Челябинска состоится презентация новых дезинфицирующих кабины для быстрой противовирусной обработки и защиты медицинского персонала, работающего в «красной зоне», от коронавирусной инфекции. Также в больнице завершен большой капитальный ремонт урологического отделения. Кроме того, ОКБ-3 посетят художники и в продолжении своего творческого проекта преподнесут свои картины в дар для этой госпитальной базы (пр. Победы 287).

В 11 часов состоится онлайн пресс-конференцию «Как помогают потерявшим работу южноуральцам». Спикером выступит Владислав Смирнов, начальник главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.

В 14 часов на платформе ZOOM состоится онлайн пресс-конференция с председателем Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмилой Рерих. В преддверии Дня Семьи, любви и верности, который традиционно отмечается 8 июля, она расскажет, какие праздничные мероприятия запланированы в этом году.

С 12 до 20 часов «Ростелеком» проведет масштабную онлайн-конференцию #btechday «Биометрия против пандемии», главной темой которой станет влияние COVID-19 на решения в области биометрии. Полная программа и регистрация.

ДЛЯ СПРАВКИ

7 июля - День воинской славы России — День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год).

7 июля - Иван Купала.

7 июля в православном календаре - Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.