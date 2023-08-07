Анонсы событий и мероприятий на 8 августа (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на вторник, 8 августа.

Рабочий визит губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Красноармейский муниципальный район. Глава региона ознакомится с ходом уборочных работ, посетит объекты благоустройства, социальные, спортивные и образовательные учреждения.

В поселке Роза Коркинского муниципального округа состоится освящение первого православного храма в честь великомученика Пантелеимона Целителя. Храм был построен за два года. Одновременно он сможет вместить чуть более 100 прихожан.

Представители средств массовой информации познакомятся с работой регионального сосудистого центра Челябинской областной больницы (ул.Воровского, 70в).

Консультации по проекту новых Правил землепользовании застройки (ПЗиЗ) пройдут для жителей двух районов Челябинска:

С 10 до 11 часов в Администрации Металлургического района (ул. Богдана Хмельницкого, 6, первый этаж, каб. 6, конференц-зал).

С 13 часов 30 минут до 14 часов 30 минут в Администраци Тракторозаводского района (ул. Горького, 10, второй этаж, актовый зал).

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» с 31 июля по 11 августа будет работать «горячая линия» по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности. Специалисты будут принимать звонки в понедельник, вторник, среду и четверг с 08:30 до 16:30, в пятницу с 08:30 до 16:15 (перерыв на обед с 12:00 до 12:45). Список телефонов тут.

С 11 до 19 часов в МИДИС пройдёт «Фестиваль Для Лёши». Это проект про то, как свой талант сделать профессией. Можно будет пообщаться с мастерами из креативной индустрии, посетить мастер-классы и лекции. В завершении фестиваля — концерт и танцы (Ворошилова, 12).

В 14 и 17 часов на площадке около ДС «Юность» пройдут бесплатные занятия по йоге (Свердловский пр, 51).

С 15 до 17 часов в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко будут проходить танцевальные вечера (беседка рядом с поляной сказок).

В 18 часов на Летней эстраде исторического музея Южного Урала состоится мастер-класс от спортивно-танцевальной школы Вероника. Музей приглашает всех желающих присоединится к активным, танцевальным, летним мастер-классам, которые проходят каждую неделю на летней площадке музея (ул. Труда, 100).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

8 августа - Всемирный день кошек.

8 августа - День рождения холодильника.

8 августа - День «Счастье случается».

8 августа - Международный день бесконечности.

8 августа - Всемирный день офтальмологии.

8 августа - День созидания.

8 августа - Международный день альпинизма (День альпиниста).

8 августа - День крысоловных мелодий.

8 августа - День шотландской дикой кошки.

8 августа - День памяти нотариусов, пострадавших от преступлений и беззакония.

8 августа - День осведомлённости о пищевых аллергенах.

8 августа - Международный день ЭМ-колобков.

8 августа 1929 года дирижабль «Граф Цепеллин» отправился в путешествие вокруг Земли.

8 августа 1932 года в СССР официально разрешен труд женщин на шахтах.

8 августа 1943 года в СССР принят на вооружение тяжелый танк КВ-85.

8 августа 1962 года в Германии запатентована первая в мире автоматическая мойка для автомобилей.

8 августа 2000 года ученые официально объявили о начале опытов по клонированию человека.