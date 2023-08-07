Анонсы событий и мероприятий на 8 августа (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на вторник, 8 августа.
Рабочий визит губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Красноармейский муниципальный район. Глава региона ознакомится с ходом уборочных работ, посетит объекты благоустройства, социальные, спортивные и образовательные учреждения.
В поселке Роза Коркинского муниципального округа состоится освящение первого православного храма в честь великомученика Пантелеимона Целителя. Храм был построен за два года. Одновременно он сможет вместить чуть более 100 прихожан.
Представители средств массовой информации познакомятся с работой регионального сосудистого центра Челябинской областной больницы (ул.Воровского, 70в).
Консультации по проекту новых Правил землепользовании застройки (ПЗиЗ) пройдут для жителей двух районов Челябинска:
- С 10 до 11 часов в Администрации Металлургического района (ул. Богдана Хмельницкого, 6, первый этаж, каб. 6, конференц-зал).
- С 13 часов 30 минут до 14 часов 30 минут в Администраци Тракторозаводского района (ул. Горького, 10, второй этаж, актовый зал).
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» с 31 июля по 11 августа будет работать «горячая линия» по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности. Специалисты будут принимать звонки в понедельник, вторник, среду и четверг с 08:30 до 16:30, в пятницу с 08:30 до 16:15 (перерыв на обед с 12:00 до 12:45). Список телефонов тут.
С 11 до 19 часов в МИДИС пройдёт «Фестиваль Для Лёши». Это проект про то, как свой талант сделать профессией. Можно будет пообщаться с мастерами из креативной индустрии, посетить мастер-классы и лекции. В завершении фестиваля — концерт и танцы (Ворошилова, 12).
В 14 и 17 часов на площадке около ДС «Юность» пройдут бесплатные занятия по йоге (Свердловский пр, 51).
С 15 до 17 часов в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко будут проходить танцевальные вечера (беседка рядом с поляной сказок).
В 18 часов на Летней эстраде исторического музея Южного Урала состоится мастер-класс от спортивно-танцевальной школы Вероника. Музей приглашает всех желающих присоединится к активным, танцевальным, летним мастер-классам, которые проходят каждую неделю на летней площадке музея (ул. Труда, 100).
Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.
Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.
ДЛЯ СПРАВКИ
8 августа - Всемирный день кошек.
8 августа - День рождения холодильника.
8 августа - День «Счастье случается».
8 августа - Международный день бесконечности.
8 августа - Всемирный день офтальмологии.
8 августа - День созидания.
8 августа - Международный день альпинизма (День альпиниста).
8 августа - День крысоловных мелодий.
8 августа - День шотландской дикой кошки.
8 августа - День памяти нотариусов, пострадавших от преступлений и беззакония.
8 августа - День осведомлённости о пищевых аллергенах.
8 августа - Международный день ЭМ-колобков.
8 августа 1929 года дирижабль «Граф Цепеллин» отправился в путешествие вокруг Земли.
8 августа 1932 года в СССР официально разрешен труд женщин на шахтах.
8 августа 1943 года в СССР принят на вооружение тяжелый танк КВ-85.
8 августа 1962 года в Германии запатентована первая в мире автоматическая мойка для автомобилей.
8 августа 2000 года ученые официально объявили о начале опытов по клонированию человека.