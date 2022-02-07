Анонсы событий и мероприятий на 8 февраля

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на вторник, восьмое февраля.

В 10 часов детская библиотека №5 Челябинска приглашает на занятие «Веселая геометрия» (улица Калининградская, 23-А).

В 11 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн-пресс-конференция «Как южноуральские НКО могут получить поддержку Фонда президентских грантов». В качестве спикеров выступят начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов, директор Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала Михаил Комиссаров.

В 13 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» пройдет онлайн-пресс-конференция «Как создать в интернете безопасную среду для детей» с участием уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой, руководителя Центра мониторинга социальных сетей Челябинского института развития профессионального образования Елизаветы Щетининой, директора по развитию ООО «ТРИДИВИ» Дмитрия Морозова, директора ООО «СТЕНДАП ИННОВАЦИИ» («Инновации детям») Дмитрия Андреева. На пресс-конференции обсудят следующие темы: насколько актуален вопрос безопасности интернет-пространства для детей; какая работа по созданию безопасной среды для детей ведется на Южном Урале; чем занимается центр мониторинга социальных сетей, работающий на территории Челябинской области; что даст региону хартия «Цифровая этика детства».

В 14 часов 30 минут в Челябинском областном суде состоится судебное заседание по иску СК «Полет» (улица Труда, 34, третий подъезд).

В 14 часов 30 минут челябинская детская библиотека №17 имени Гусаровой проведет мастер-класс «В подарок папе» (улица Российская, 24).

В 15 часов «Уральский диксиленд» поздравит Челябинский государственный университет с Днем науки - в актовом зале театрального корпуса состоится праздничный концерт «From Duke to Beatles», где прозвучат классические композиции и современные джазовые аранжировки. Солистка - Кристина Рыжковская (улица Братьев Кашириных, 129).

В 16 часов 45 минут состоится открытая онлайн-лекция «Формирование принципа разделения властей: история и современность» старшего преподавателя института права Челябинского государственного университета Татьяны Корецкой. Лекция будет полезна тем, кто интересуется вопросами демократии и историей государства и права (встреча в Zoom, код доступа: 9ed9g5).

СПРАВКА

8 февраля – День российской науки.

8 февраля – День риелтора.

8 февраля – Международный день безопасного интернета.

8 февраля – День юного героя-антифашиста.

8 февраля – День нирваны.

8 февраля - День подбрасывания монетки.

8 февраля - День военного топографа.

8 февраля - День памяти преподобного Ксенофонта Константинопольского.

8 февраля - День памяти преподобного Симеона Ветхого.

8 февраля - Федор-поминальник, по народному календарю.

8 февраля 1812 года основан Военно-научный комитет Вооружённых Сил Российской Федерации.

8 февраля 1838 года американский изобретатель С. Морзе впервые публично представил систему электромагнитного телеграфа.

8 февраля 1929 года в русском языке появилось слово «вертолёт».

8 февраля 1971 года основана американская фондовая биржа NASDAQ.

Именины в этот день отмечают Аммон, Ананий, Аркадий, Давид, Климент, Ксенофонт, Мария, Павла, Пётр, Симеон и Фёдор.