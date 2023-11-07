Анонсы событий и мероприятий на 8 ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на среду, восьмое ноября.

В Челябинске проходит Всероссийская конференция режиссеров «Трансформация реальности. Урал» (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179).

В 10 часов во дворце спорта «Юность» пройдут бесплатные занятия йогой. Все занятия бесплатные, вам лишь понадобится удобная одежда и вторая обувь для перемещения по комплексу (пр. Свердловский, 51).

В 11 часов специалисты Областной клинической больницы №3 расскажут, что такое паллиативная помощь, в каком случае кладут в паллиативное отделение, какую медицинскую помощь оказывают пациентам (Сосновский район, поселок Малая Сосновка, улица Героев Медиков, 1).

В 12 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет очную пресс-конференцию, посвященную Х Областным Рождественским чтениям, которые пройдут 16 ноября 2023 года в Челябинске. Спикеры: Игорь Шестаков, протоиерей, секретарь Челябинской епархии; Монах Георгий (Шаговых), руководитель отдела образования и катехизации Челябинской епархии; Елена Бухмастова, начальник управления общего образования Министерства образования и науки Челябинской области; Олег Лебедев, пресс-секретарь Областных Рождественских чтений (ул. Васенко, 63, 4 этаж).

В 14 часов в лицее №142 Челябинска состоится открытое занятие Всероссийского образовательного проекта для школьников «Урок цифры» по теме «Мессенджеры» от ВКонтакте. Спикеры:Василий Кокорюкин, первый заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области; Иван Быков, специалист по работе со школами платформы Учи.ру ( ул. Учебная, 5а).

В 17 часов в Центре межкультурных коммуникаций состоится конференция «Женщина Нового времени» (Цвиллинга, 61).

В 19 часов в Библио-Глобус начнется бесплатная лекция «Книга как лекарство». Встречу проведёт Агния Вязовская – создатель клуба читательского мастерства «Читалка», преподаватель по копирайтингу (ТРЦ Фокус, Молдавская, 16).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения.

ДЛЯ СПРАВКИ

8 ноября - День исполнения желаний.

8 ноября - День Сибири.

8 ноября - День первых признаков зимы.

8 ноября - Международный день пианиста.

8 ноября - Международный день КВН.

8 ноября - День ветеранов спорта.

8 ноября - День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих ВВ МВД РФ.

8 ноября - Всемирный день без Wi-Fi.

8 ноября - Всемирный день рентгенографии.

8 ноября - День «Приготовьте что-нибудь необычное и пикантное».

8 ноября - Международный день радиологии.

8 ноября - Всемирный день ответственного туризма.

8 ноября - Международный день патологии.

8 ноября - День солидарности с интерсекс-людьми.

8 ноября - Всемирный день градостроительства, Всемирный день урбанизма.

8 ноября 1793 года в Париже состоялось открытие Лувра как национального художественного музея.

8 ноября 1895 года открыто «рентгеновское» излучение.

8 ноября 1903 года в Голландии изобретен электрокардиограф.

8 ноября 1939 года открылась Горьковская детская железная дорога.