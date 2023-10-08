Анонсы событий и мероприятий на 9 октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на понедельник, 9 октября.

В 10 часов аппаратное совещание главы Челябинска Натальи Котовой будет транслироваться в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 11 часов состоится торжественное открытие научно-практической конференции «Петровские чтения». В мероприятии примут участие: заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Борис Кириллов; заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин; глава города Магнитогорска Сергей Бердников; Митрополит Челябинский и Миасский Алексий; главный муфтий Уральского федерального округа, Председатель регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев (концертный зал Дворца культуры металлургов им. С. Орджоникидзе, Магнитогорск, ул. Набережная 1).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главная тема: Всероссийский день чтения (9 октября).

ДЛЯ СПРАВКИ

9 октября - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ.

9 октября - День Специальной пожарной охраны МЧС России.

9 октября - День отражений в лужах.

9 октября - Всемирный день почты.

9 октября - День любопытных событий.

9 октября - День гвоздестояния.

9 октября 1872 года в США выпущен первый каталог заказов по почте.

9 октября 1989 года в СССР состоялся первый телесеанс А. Кашпировского.

9 октября 1991 года учреждена премия за лучший роман на русском языке - Русский Букер.