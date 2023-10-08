08.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на 9 октября (18+)
07.10.2023
В Челябинске прошел юбилейный тур SOPRANO
06.10.2023
Российский МиГ-31 перехватил над акваторией Норвежского моря самолет ВМС США
06.10.2023
В Ленинском районе Челябинска закроют движение трамваев
06.10.2023
Городские власти рассмотрят инициативы жителей по улучшению облика родного Челябинска
06.10.2023
Отдел УФСБ в Трехгорном: 70 лет на страже безопасности
Анонсы событий и мероприятий на 9 октября (18+)
06.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 7 и 8 октября (18+)
05.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на 6 октября (18+)
04.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на 5 октября (18+)
03.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на 4 октября (18+)
Челябинская область отмечает День героев Танкограда
06.10.2023
В Челябинске выберут подрядчика по благоустройству новой части Свободы
05.10.2023
«В жизни мой отец был гораздо суровей, чем в кино»: Федор Конюхов и Федор Бондарчук показали Челябинску «Повелителя ветра»
04.10.2023
В осенний призыв Челябинская область направит на армейскую службу более 3100 человек
04.10.2023
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023