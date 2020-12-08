Ей больше ста лет: ММК приглашает к виртуальному знакомству с паровой машиной

В Кыштыме задержан мужчина, который пытался с помощью арбалета перекинуть наркотики заключенному

Стали известны имена южноуральцев, которым в этом году достанется премия «Светлое прошлое»

Сыры из Сыростана пришлись по вкусу всем россиянам

Анонсы событий и мероприятий на девятое декабря

Южноуральские аграрии одержали победу в войне с коронавирусом

В Челябинской области завершились воздушные бои бомбардировщиков и перехватчиков

Жители других регионов и стран стали реже радовать Челябинскую область своими визитами

В ночь на 10 декабря Солнце ударит по Земле

В Челябинске представили масштабный проект по обустройству 115 км набережной

Анонсы событий и мероприятий на девятое декабря

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на девятое декабря.

В 9 часов 30 минут в пресс-центре «Гранада Пресс» на платформе «Zoom» состоится пресс-конференция «Как развивалась промышленная отрасль региона в 2020 году», на которой будут озвучены итоги деятельности министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов и Фонда развития промышленности Челябинской области в уходящем году.

В 11 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в церемонии возложения венков и цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества» на Аллее Славы, посвящённой Дню Героев Отечества (Челябинск, аллея Славы, памятник российским воинам, погибшим в локальных войнах и конфликтах «Доблестным сынам Отечества»).

В 11 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Роль средств массовой информации в противодействии коррупции».

В 12 часов в преддверии фестиваля «Уральские пельмени на Николу зимнего» в Челябинске пройдет мастер-класс по приготовлению традиционного зимнего блюда (Челябинск, пр. Ленина, 66А, ресторан «Уральские пельмени»).

В 13 часов на Успенском кладбище города Челябинска состоится торжественно-траурная церемония захоронения останков советского лётчика, Героя России Петра Васильевича Еремеева (Аллея почётных захоронений Успенского кладбищ).

В 14 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Что изменилось в региональной системе образования в 2020 году».

В 15 часов Челябинский театр драмы имени Наума Орлова отмечает 99 лет со дня открытия. В программе праздника: открытие выставки «100 спектаклей – 100 афиш», приуроченной к грядущему 100-летию театра, поздравления официальных лиц, концерт (пл. Революции, 6, Челябинский академический театр драмы имени Наума Орлова).

Справка.

9 декабря - День Героев Отечества в России.

9 декабря - Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения.

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией.

9 декабря - День создания ведомственной охраны железнодорожного транспорта России.

9 декабря в народном календаре – Егор Зимний, Юрий Холодный.