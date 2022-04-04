Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятое апреля.

В 10 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию «Весна наступит в Челябинске с фестивалем фламенко». В Челябинске 16 и 17 апреля состоится Межрегиональный фестиваль «Flamenco de primavera».

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная презентации нового спецпроекта медиагруппы «Комсомольская правда» (Челябинск, ул. Красная, д. 4, шестой этаж, пресс-центр Комсомолки).

В 14 часов в Зале искусств ЮУрГУ пройдет выставка фарфора и графики «Евразийская грань искусства». Автор работ - художник, график, скульптор, член союза художников России Елена Щетинкина. В 70-80-е годы работала главным художником на Южно-Уральском фарфоровом заводе. На выставке представят 10 скульптур из фарфора, сервиз и 45 листов графики, выполненной в технике акварели или пастели.

С 14 до 15 часов в школе № 116 Челябинска состоится «Урок цифры» на тему «Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер». Представители Минцифры Челябинской области, ГК «Росатом» (федеральный партнер проекта), Российского квантового центра и кафедры физики наноразмерных систем ЮУрГУ расскажут школьникам все о квантовых технологиях, после чего ответят на вопросы учащихся (ул. Конструктора Духова, д. 8).

ДЛЯ СПРАВКИ

5 апреля - Международный день нравственности.

5 апреля - Международный день супа.

5 апреля по народному календарю Никонов день.

5 апреля 1722 года была открыта земля, названная островом Пасхи.

5 апреля 1991 года - День рождения Авиационная группа высшего пилотажа ВВС России «Русские Витязи».