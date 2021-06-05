Анонсы событий и мероприятий на пятое и шестое июня

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятое и шестое июня.

5 июня, суббота

В 9 часов состоятся спортивные соревнования (парк «Металлург» им. О. И. Тищенко, площадка аттракционов возле спортивной школы).

В 10 часов на Голубом карьере состоится акция с участием экологов и эко-волонтеров. В рамках мероприятия дайверы помогут очистить дно водного объекта от мусора, коякеры уберут водную гладь, а «ЭКОдозор –74» берег карьера (Челябинск, Голубой карьер, Блюхера, 62).

В 10 часов Челябинск присоединится к традиционному всероссийскому забегу «Зеленый марафон» который проводит региональное отделение «СБЕРБАНКА». В Челябинске старт главному забегу будет дан в Парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. Для всех участников и гостей «Зеленого марафона» на территории ЦПКиО будут организованы развлекательные зоны с играми, эко-квестами и конкурсами.

В 11 часов состоятся веселые старты, игры (парк «Металлург» им. О. И. Тищенко, сбор у «Дома Аквариума»).

В 11 часов в парке «Сад Победы» состоится «Зарядка со звездой». Ее проведут спортсмены Клуба «FOX» - неоднократные чемпионы области во всех возрастных категориях, победители Чемпионата и Первенства УрФО с 2018 года, чемпионы Всероссийский соревнований по чир спорту 2021. В программе: зарядка, выступление от клуба «FOX», фото со звездами, конкурсы, призы (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79).

В 12 часов состоится развлекательная программа для детей – «Сказочное путешествие» по произведениям А. С. Пушкина (парк «Сад Победы»).

В 12 часов в экстрим-парке «Кемма» состоится этап Чемпионата УрФО по автокроссу. Для зрителей предусмотрена смотровая огороженная площадка на холме, с которого они будут видеть практически весь круг. В этот день в экстрим-парке состоится выставка дрифткаров, мото- и внедорожной техники, автозвука и многое другое (Челябинск, Мраморная улица, 26, стр. 4).

В 13 часов состоится заседание Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области (Челябинск, пр. Ленина, 75, конференц-зал Южно-Уральского государственного аграрного университета, пятый этаж).

С 16 до 18 часов состоится танцевальная программа «Для тех кому за...» (Центральный парк культуры и отдыха им. Гагарина, летний театр).

В 17 часов представители СМИ отправятся в пресс-тур на озеро Сунгуль, где в эти дни проходит ленд-арт-фестиваль «Острова 2. Эволюция» (сбор у правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27).

В 19 часов в рамках «Ночи географии» в заповеднике «Аркаим» состоится лекция геолога, члена Русского географического общества Аркадия Шохина «Геологические летописи Аркаимской долины», Ученый расскажет об еще одной уникальной особенности Аркаима – геологическом строении (сцена туристического лагеря у подножия горы Шаманки).

В 19 часов состоится тренировка «Zumba» (Центральный парк культуры и отдыха им. Гагарина, летний театр).

В 19 часов состоится танцевальный вечер (Городской сад им. А. С. Пушкина).

В 22 часа состоится проект «Кино в парке» (Центральный парк культуры и отдыха им. Гагарина, летний театр).

6 июня, воскресенье

В 11 часов – начало соревнований в рамках фестиваля по лазер-рану: бег и стрельба из лазерного пистолета (пос. Новый Кременкуль, ул. Трактовая, 10, КСК «Рифей»).

В 12 часов состоится открытие уникальной выставки «Первая Пластиковая. Планета, на которой мы живем». В экспозиции будет представлена коллекция арт-объектов, созданных из переработанного и вторично использованного пластика. В рамках выставки организаторы обсудят с участием горожан, эко-активистов, экологов, представителей бизнеса, образования, органов власти перспективы раздельного сбора мусора и его переработки (Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 55).

В 13 часов состоится пройдет торжественное открытие фестиваля по лазер-рану. Для гостей фестиваля будет организовано катание на лошадях, контактный зоопарк и фуд-корт. Предусмотрена работа интерактивных площадок и культурно-развлекательная программа (пос. Новый Кременкуль, ул. Трактовая, 10, КСК «Рифей»).

С 16 до 18 часов состоится музыкальный вечер - джаз и танцевальная музыка (Детский парк им. В. В. Терешковой).

ДЛЯ СПРАВКИ

5 июня - Всемирный день окружающей среды (День эколога).

5 июня - День образования полиции России.

5 июня - День создания Государственной службы карантина растений в России.

5 июня - Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом.

5 июня в православном календаре - День памяти преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой.

5 июня в народном календаре - Левон Огуречник, Левон Конопляник.

5 июня 1706 года в Москве открыт военный госпиталь (ныне — Главный военный клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко).

5 июня 2021 года - Международный день очистки водоемов в России.

6 июня в народном календаре –

6 июня - Пушкинский день России

6 июня - День русского языка.

6 июня 2021 года – День мелиоратора в России (отмечается в первое воскресенье июня).

6 июня в народном календаре – Свобориное дерево.

6 июня 1956 года в СССР отменена плата за обучение в старших классах средних школ.