Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на седьмое и восьмое августа.

7 августа, суббота

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит с рабочим визитом Агаповский муниципальный район. Глава региона посетит пожарное депо и дом культуры поселка Буранный, школу №1 в селе Агаповка и другие объекты района, а также проинспектирует ход уборочных работ. Состоится рабочая встреча с главой Агаповского района.

В 13 часов состоится открытие третьего сезона бесплатной киношколы «Ру-кино», посвященного Челябинску и Челябинской области. В рамках реализации проекта пройдут лекции челябинских и московских профессионалов кино. Также впервые в киношколе воркшопы по таким специальностям, как гример, костюмер, помощник режиссёра и реквизитор. Подробная программа (ул. Труда 183, парк «Россия – Моя история», вход напротив Ледовой арены «Уральская молния»).

8 августа, воскресенье

В 12 часов состоится традиционная встреча абитуриентов и их родителей с ректором Южно-Уральского государственного университета Александром Шестаковым (Челябинск, пр. Ленина, 76, главный корпус, второй этаж, актовый зал).

В Верхнем Уфалее состоится Чемпионат России по велоспорту по дисциплине кросс-кантри марафон – веломарафон «Большой камень». Трасса марафона составляет 36 километров и пролегает по живописным окрестностям Верхнего Уфалея. Старт и финиш - стадион «Никельщик».

ДЛЯ СПРАВКИ

7 августа - День Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России.

7 августа в православном календаре - Успение праведной Анны, матери Богородицы.

7 августа в народном календаре – Анна Летняя.

7 августа 1525 года в недавно основанный Новодевичий монастырь торжественно перенесен образ Богоматери Одигитрии Смоленской.

8 августа 2021 года – День строителя (второе воскресенье августа).

8 августа – Всемирный день кошек.

8 августа – Международный день офтальмологии.

8 августа – Международный день альпинизма.

8 августа в народном календаре - Ермолаев день.