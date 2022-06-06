Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на седьмое июня (18+).

С 10 до 22 часов в рамках ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» среди учащихся профессиональных образовательных организаций будет работать фестивальный городок. Программа (городской сад им. А.С. Пушкина).

Каждый желающий сможет посетить лекции от известных персон, прийти на мастер-класс по вокалу, танцах и сценической пластике. Стать участником или зрителем на Летнем кубке КВН. Будет проходить BMX, Скейт и WorkOut –шоу. Свое мастерство покажут участники направлений диджеинг и Арт. Вечером - концерты специальных гостей.

Состоится церемония награждения и гала-концерт фестиваля «Российская студенческая весна» среди учащихся профессиональных образовательных организаций.

В 11 часов состоится торжественное открытие Х детской парусной регаты в классах Оптимист и Кадет – «Кубок путешественника Федора Конюхова» (Миасский городской округ, озеро Тургояк, база клуба-отеля «Золотой пляж»).

В 13 часов - старт первой гонки.

В 13 часов состоится выездное заседание Комитета РСПП по цифровой экономике, посвященное защите российского бизнеса от кибератак и проблемам обеспечения кибербезопасности. Ростелеком организует онлайн-трансляцию.

В 14 часов Алексей Текслер вручит работникам системы социальной защиты населения региона премии губернатора Челябинской области. В рамках церемонии наградят 47 южноуральцев за особые заслуги в развитии системы соцзащиты региона (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27).

В 15 часов состоится пешеходная прогулка по историческим местам Челябинска «Улица Садовая». Рассказ об истории улицы Красной. Встреча возле водонапорной башни (между зданиями Воровского, 11 и Воровского, 13). Предварительная запись по телефону краеведческого отдела 264-73-11 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00) или через личные сообщения на странице Библиотеки Пушкина ВКонтакте.

В 15 часов состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника (Челябинск, ул. Труда, 92А, концертный зал им. С. С. Прокофьева).

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

7 июня - Всемирный день безопасности пищевых продуктов.

7 июня – День краудфандинга (народное финансирование).

7 июня в православном календаре - празднование в честь Третьего обретения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

7 июня по народному календарю - Иван - Медвяные росы.

7 июня 1872 года в Москве началось строительство первой в городе конно-железной дороги.

7 июня 1883 года в Москве освящен храм Христа Спасителя.

7 июня 1990 года на Поместном соборе Русской Православной Церкви в Москве новым Патриархом Московским и Всея Руси был избран Алексий II.