Анонсы событий и мероприятий на шестое июня

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске вчера, четвёртого июня, прошла творческая встреча с артистами  «Ленкома имени М
05.06.2022

В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ход спецоперации и восстановление мирной жизни – этих тем касалась состоявшаяся вчера, 4 июня, в
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
05.06.2022

Сергей Миронов: Все мы будем в составе Российской Федерации - и юридически, и формально, и конституционно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Спецоперация на Украине
04.06.2022

Турецкий политолог: Турция должна определиться, с кем она геополитически
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Существующие выработки строящегося уже 30 лет метрополитена в Челябинске будет поддерживать «Мосп
Метро в Челябинске
Метро в Челябинске
04.06.2022

Выработки метро в Челябинске будет поддерживать «Моспроект-3»
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.06.2022

В Юрюзани катание семьи на самодельном квадроцикле обернулось серьезными травмами для ребенка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.06.2022

Анонсы событий и мероприятий на шестое июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.06.2022

Телебашня в Челябинске включит подсветку «под тигра»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.06.2022

Определен подрядчик для завершения строительства двух долгостроев в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.06.2022

За сутки заболел ковидом 101 южноуралец, выздоровело 122, умерло двое
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Анонсы
Общество
05.06.2022 14:17

Анонсы событий и мероприятий на шестое июня

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на шестое июня.

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа.

В 10 часов в Центральной библиотеке состоится праздник «Пушкина живое слово!», приуроченный к 223-летию со дня рождения великого русского поэта (Челябинск, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60).

Программа:

С 10 до 12 часов для детей и подростков из школьных лагерей отдыха проведут познавательные обзоры книг, виртуальные путешествия по пушкинским местам России и Челябинска, расскажут о Пушкине и его няне Арине Родионовне. Также ребята смогут сыграть в настольные игры, принять участие в творческих мастер-классах «У Кота ученого», увидеть литературную «Пушкинскую дуэль».С 12 часов до 13 часов 30 минут - культурно-просветительская акция «Читаем Пушкина на разных языках». Стихи великого поэта прозвучат на немецком, английском, французском, сербском, арабском, татарском, таджикском, белорусском и других языках.

С 14 до 16 часов Городское Пушкинское общество на очередной встрече познакомится с поэтическим устным альбомом «Воспета Пушкиным любовь».

В 15 часов стартует бесплатная пешеходная прогулка «С именем Пушкина». В компании с библиотекарем-краеведом, который будет гидом на всем протяжении маршрута, участники посетят известные места, носящие имя поэта. Встреча группы на крыльце центрального входа Театра драмы.

- в течение дня в библиотеке будут звучать стихи поэтов-классиков и наших современников, посвященные высокому чувству любви в исполнении заслуженного учителя РФ Альвины Глазыриной и председателя комиссии областного Совета ветеранов Валерия Глазырина.

С 10 до 13 и с 15 до 18 часов пройдут конкурсные испытания в рамках ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» среди учащихся профессиональных образовательных организаций со всей страны (концертный зал имени Прокофьева – вокальное направление, Центр Международной торговли – танцевальное направление, Молодежный театр – театральное направление).

С 15 до 21 часа – региональная программа (театр драмы имени Наума Орлова).

С 10 до 22 часов в рамках ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» среди учащихся профессиональных образовательных организаций будет работать фестивальный городок. Программа (городской сад им. А.С. Пушкина).

Каждый желающий сможет посетить лекции от известных персон, прийти на мастер-класс по вокалу, танцах и сценической пластике. Стать участником или зрителем на Летнем кубке КВН. Будет проходить BMX, Скейт и WorkOut –шоу. Свое мастерство покажут участники направлений диджеинг и Арт. Вечером - концерты специальных гостей.

В 11 часов в пресс-центре медиахолдинга «Гранада Пресс» состоится пресс-конференция, посвященная первому Экологическому водному форуму Южного Урала, который пройдет в этом году 24-25 июня.

В 15 часов в Картинной галерее Челябинского музея изобразительных искусств состоится презентация именного штемпеля и спецгашение праздничных открыток. Мероприятие приурочено к празднованию 82-летия музея.

В 17 часов в парке «Сад Победы» пройдет литературный пленэр, посвященный Дню русского языка и Пушкинскому дню. Ведущая - Зинаида Фёдоровна Дуванова, челябинский поэт и прозаик, член Российского союза писателей, союза детских писателей Южного Урала и Челябинского областного литературного клуба «Светунец» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79).

В программе:

- выступление талантливых поэтов Челябинска,

- активизации для детей и взрослых,

- мастер-класс по ораторскому мастерству

С 6 по 11 июня 2022 года состоится Х детская парусная регата в классах Оптимист и Кадет – «Кубок путешественника Федора Конюхова». В первый день - заезд участников, обмер яхт (Миасский городской округ, озеро Тургояк, база клуба-отеля «Золотой пляж»).

ДЛЯ СПРАВКИ

6 июня - Пушкинский день России

6 июня - День русского языка.

6 июня 2021 года – День мелиоратора в России (отмечается в первое воскресенье июня).

6 июня в народном календаре – Свобориное дерево.

6 июня 1956 года в СССР отменена плата за обучение в старших классах средних школ.

6 июня 1922 года в СССР создано Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит).

Автор: Любовь Юрина
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В Челябинске вчера, четвёртого июня, прошла творческая встреча с артистами  «Ленкома имени М
05.06.2022

В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
05.06.2022

Сергей Миронов: Все мы будем в составе Российской Федерации - и юридически, и формально, и конституционно
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Спецоперация на Украине
04.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Егоров: В Челябинске разрабатывается новое «билетное меню»

02.06.2022 17:27

В Челябинске внесены серьезные изменения в Правила землепользования и застройки

02.06.2022 17:26

Остановка у ЗАГСА и посадочные площадки под метротрам в Челябинске

02.06.2022 17:10

Челябинская область стала одним из организаторов Форума решения социальных задач в Москве

02.06.2022 17:08

Текслер рассказал о КРI в социальной политике региона

02.06.2022 17:01

«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга

02.06.2022 16:55

В ЧОКБ назвали лучших наставников

02.06.2022 16:07

Проект реконструкции знаменитых саткинских «Порогов» получил грант Фонда Потанина

02.06.2022 16:01

Театр – дело живое: в Челябинске назвали победителей детского фестиваля «Сцена»

02.06.2022 15:50

Детский музей Челябинска расскажет своим гостям трогательные истории игрушек

02.06.2022 15:41

Загранпаспорта жителям пяти городов Челябинской области оформит кабина-робот

02.06.2022 15:34

Александр Лазарев провел Совет руководителей фракций в представительных органах муниципалитетов

02.06.2022 15:21

Сотрудники челябинского зоопарка выявили у косолапого Малыша проблемы со здоровьем

02.06.2022 14:59

Минцифры опубликовало список банков-участников IT-ипотеки

02.06.2022 14:21

ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 40% в мае

02.06.2022 14:17

О борьбе с необоснованным ростом цен узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

02.06.2022 14:16

Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?

02.06.2022 14:12

В Челябинской области принят пакет законопроектов по поддержке бизнеса

02.06.2022 13:58

Челябинские власти рассказали о ситуации с подземным переходом возле Торгового центра

02.06.2022 13:31

Челябинцы увидят легендарное шоу мыльных пузырей

02.06.2022 12:56

В Челябинской области суточная заболеваемость ковидом пока остается выше прошлогодней

02.06.2022 12:36

ФСБ пресекла коррупционное преступление при реконструкции челябинского аэропорта

02.06.2022 12:20

В Челябинске отменили заявки на многомиллионные дорожные конкурсы

02.06.2022 11:31

Челябинцев приглашают в Дом Покровского на спектакль о Франце Кафке и его возлюбленной

02.06.2022 11:16

Аудиторы проводят контрольные обмеры на автодорогах Челябинска и Магнитогорска

02.06.2022 10:35

Челябинских педагогов научили мониторить деструктивное поведение подростков

02.06.2022 10:24

Работодатели Челябинской области предлагают более 35 тысяч вакансий

02.06.2022 10:09

Движение по Ленинградскому мосту в Челябинске откроют к середине июля

02.06.2022 09:59

Специалисты ММК примут участие в ИТ-форуме металлургических предприятий России

02.06.2022 00:41

Минэкологии: Мазутохранилища в Златоусте больше нет

01.06.2022 23:56

Депутат Корнев вместе с единомышленниками подарил юным челябинцам экскурсии в зоопарк и музей

01.06.2022 23:19

Отправлен в отставку замминистра спорта Челябинской области

01.06.2022 22:44

На улицах Зальцмана и 1-й Эльтонской в Чурилово впервые обустраивают газоны

01.06.2022 19:32

Анонсы событий и мероприятий на второе июня

01.06.2022 19:30

В четверг в Челябинской области тепло и солнечно

01.06.2022 19:19

Второго июня православные празднуют Воскресение Господне

01.06.2022 17:11

Валерий Гартунг: Детских улыбок должно быть больше!

01.06.2022 17:06

В День защиты детей Алексей Текслер заехал в «спасенный» детский сад «Какаду»

01.06.2022 16:57

В Челябинске открылись пляжи