Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на шестое июня.

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа.

В 10 часов в Центральной библиотеке состоится праздник «Пушкина живое слово!», приуроченный к 223-летию со дня рождения великого русского поэта (Челябинск, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60).

Программа:

С 10 до 12 часов для детей и подростков из школьных лагерей отдыха проведут познавательные обзоры книг, виртуальные путешествия по пушкинским местам России и Челябинска, расскажут о Пушкине и его няне Арине Родионовне. Также ребята смогут сыграть в настольные игры, принять участие в творческих мастер-классах «У Кота ученого», увидеть литературную «Пушкинскую дуэль».С 12 часов до 13 часов 30 минут - культурно-просветительская акция «Читаем Пушкина на разных языках». Стихи великого поэта прозвучат на немецком, английском, французском, сербском, арабском, татарском, таджикском, белорусском и других языках.

С 14 до 16 часов Городское Пушкинское общество на очередной встрече познакомится с поэтическим устным альбомом «Воспета Пушкиным любовь».

В 15 часов стартует бесплатная пешеходная прогулка «С именем Пушкина». В компании с библиотекарем-краеведом, который будет гидом на всем протяжении маршрута, участники посетят известные места, носящие имя поэта. Встреча группы на крыльце центрального входа Театра драмы.

- в течение дня в библиотеке будут звучать стихи поэтов-классиков и наших современников, посвященные высокому чувству любви в исполнении заслуженного учителя РФ Альвины Глазыриной и председателя комиссии областного Совета ветеранов Валерия Глазырина.

С 10 до 13 и с 15 до 18 часов пройдут конкурсные испытания в рамках ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» среди учащихся профессиональных образовательных организаций со всей страны (концертный зал имени Прокофьева – вокальное направление, Центр Международной торговли – танцевальное направление, Молодежный театр – театральное направление).

С 15 до 21 часа – региональная программа (театр драмы имени Наума Орлова).

С 10 до 22 часов в рамках ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» среди учащихся профессиональных образовательных организаций будет работать фестивальный городок. Программа (городской сад им. А.С. Пушкина).

Каждый желающий сможет посетить лекции от известных персон, прийти на мастер-класс по вокалу, танцах и сценической пластике. Стать участником или зрителем на Летнем кубке КВН. Будет проходить BMX, Скейт и WorkOut –шоу. Свое мастерство покажут участники направлений диджеинг и Арт. Вечером - концерты специальных гостей.

В 11 часов в пресс-центре медиахолдинга «Гранада Пресс» состоится пресс-конференция, посвященная первому Экологическому водному форуму Южного Урала, который пройдет в этом году 24-25 июня.

В 15 часов в Картинной галерее Челябинского музея изобразительных искусств состоится презентация именного штемпеля и спецгашение праздничных открыток. Мероприятие приурочено к празднованию 82-летия музея.

В 17 часов в парке «Сад Победы» пройдет литературный пленэр, посвященный Дню русского языка и Пушкинскому дню. Ведущая - Зинаида Фёдоровна Дуванова, челябинский поэт и прозаик, член Российского союза писателей, союза детских писателей Южного Урала и Челябинского областного литературного клуба «Светунец» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79).

В программе:

- выступление талантливых поэтов Челябинска,

- активизации для детей и взрослых,

- мастер-класс по ораторскому мастерству

С 6 по 11 июня 2022 года состоится Х детская парусная регата в классах Оптимист и Кадет – «Кубок путешественника Федора Конюхова». В первый день - заезд участников, обмер яхт (Миасский городской округ, озеро Тургояк, база клуба-отеля «Золотой пляж»).

ДЛЯ СПРАВКИ

6 июня - Пушкинский день России

6 июня - День русского языка.

6 июня 2021 года – День мелиоратора в России (отмечается в первое воскресенье июня).

6 июня в народном календаре – Свобориное дерево.

6 июня 1956 года в СССР отменена плата за обучение в старших классах средних школ.

6 июня 1922 года в СССР создано Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит).