02.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на третье февраля (18+)
02.02.2023
На Южном Урале может появиться почти 50 новых дорожных видеокамер
02.02.2023
На трассе М-5 в Челябинской области воспламенился грузовик
02.02.2023
Прокуратура запросила для экс-замминистра здравоохранения Челябинской области пять с половиной лет колонии
02.02.2023
В Миассе завершился этап Кубка России по фристайлу
02.02.2023
Челябинские журналисты присоединились к акции «Будь трезвым в пути»
Анонсы событий и мероприятий на третье февраля (18+)
01.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на второе февраля (18+)
31.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на первое февраля (18+)
27.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
26.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 27 января (18+)
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
31.01.2023