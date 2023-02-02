Анонсы событий и мероприятий на третье февраля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий третье февраля.

В 15 часов в Магнитогорске состоится встреча с врачами Областного онкологического диспансера № 2 (ул. Советской Армии, 23, библиотека им. Б. А. Ручьева).

В 16 часов состоится обзорная экскурсия в рамках работы выставки «Отчетка III» в выставочном зале Челябинского центра искусств (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, которые проходят на территории Челябинской области.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША мероприятий муниципальных библиотек Централизованной библиотечной системы Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

Третьего февраля - Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.

Третьего февраля в православном календаре - День памяти преподобного Максима Грека.

Третьего февраля в православном календаре - День памяти преподобного Максима Исповедника.

Третьего февраля в народном календаре Максимов день, Максим – утешитель.

Третьего февраля 1565 года Иван Грозный учредил опричнину.

Третьего февраля – в 1966 году советская станция «Луна-9» впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луну.