Анонсы событий и мероприятий на восьмое декабря (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на восьмое декабря.

В 9 часов 30 минут состоится хирургический мастер-класс в рамках научно-практической конференции «Современные тенденции в лечении критической ишемии нижних конечностей». Мероприятие приурочено к 20-летнему юбилею отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения ГКБ№8 (Челябинск, ул. Горького, 28, хирургический корпус №2, вход с торца).

В 10 часов в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете начнет работу Форум участников I Всероссийской интеллектуальной игры для школьников «Русский мир». В церемонии открытия примет участие глава города Челябинска Наталья Котова (пр. Ленина, 69, второй этаж, актовый зал).

В 11 часов состоится вручение наград и почетных грамот Всероссийского общества охраны природы по итогам конкурса «Десятилетие восстановления» (ул. Российская, д. 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 11 часов состоится торжественная передача уникального исторического предмета -«Знамени Государственного Комитета Обороны СССР» - в дар фондам Исторического музея Южного Урала от Металлургического центра детского творчества Челябинска. Знамя было вручено Управлению «Челябметаллургстрой НКВД СССР» в 1943 году (ул. Труда, 100, Исторический музей Южного Урала, Восточная башня, Романовский зал).

В 12 часов глава Челябинска Наталья Котова проведет выездное совещание по вопросу работы в зимний период бесплатных хоккейных кортов во дворах города (отъезд от администрации города).

В 12 часов открывается Неделя акварели, организованная Детской художественной школой искусств.

В 12 часов – открытие выставки «Россия акварели» Е.А. Карпенко (Челябинск, Свердловский проспект, 30).

В 17 часов - открытие уникальной выставки работ студентов знаменитой московской Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки (ул. 40-летия Октября, 21, Выставочный зал).

В 13 часов 30 минут состоится пресс-конференция «Развитие конькобежного спорта в Челябинске» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 14 часов состоится брифинг, посвященный вопросам профилактики и пресечению преступлений в сфере IT-технологий (Челябинск, Свердловский проспект, 63А).

В 15 часов состоится традиционная встреча в Музыкальной гостиной «Южно-Уральский государственный институт искусств им. П. И. Чайковского представляет» (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, Публичная библиотека, третий этаж, Выставочный зал).

В 15 часов состоится Всероссийская патриотическая акция «Казачий диктант-2022». Участникам предстоит в течение часа ответить на 20 вопросов (Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129, холл третьего этажа Театрального корпуса ЧелГУ).

В 15 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет торжественную церемонию награждения лауреатов государственной премии Челябинской области в сфере культуры и искусства (ул. Цвиллинга, 27, зал приемов, шестой этаж).

В 17 часов 30 минут состоится финансовая игра «Управляй своей жизнью» (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, Публичная библиотека, Выставочный зал №3, третий этаж).

В 18 часов 30 минут состоится мастер-класс «Быстрые наброски с натуры» на выставке «Отцы и дети: судьба и творчество художественных династий» в Челябинском музее изобразительных искусств (площадь Революции, 1, зал имени архитектора Е.В. Александрова).

Посетители смогут узнать об особенностях изображения тела, поставят руку, приумножат навыки рисунка и создадут быстрые, но эффектные скетчи.

В 19 часов состоится телемост «Искусственный интеллект: когда и где он заменит человека» с участием специалистов в области современных технологий из Екатеринбурга, Саратова и Челябинска. Регистрация (ул. Энгельса, 107, ИЦАЭ, вход по пандусу).

В 19 часов – прямое включение с ледокола «Ленин», руководитель направления искусственного интеллекта АО «Гринатом» Яхья Ибрагимов расскажет про машинное обучение и про то, какие задачи решаются с его помощью в атомной отрасли.

В 19 часов 30 минут – начало телемоста, знакомство с настоящим роботом. Участники узнают, как искусственный интеллект помогает улучшить качество жизни, как проходит обучение нейросетей и сможет ли робот заменить человека.

ДЛЯ СПРАВКИ

8 декабря - Международный день художника.

8 декабря - День образования российского казначейства.

8 декабря в народном календаре – Клим Холодный.

8 декабря 1991 года подписано соглашение о распаде СССР и создании СНГ.

8 декабря 1992 года вышел указ Президента России о создании Федерального казначейства.