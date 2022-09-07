Анонсы событий и мероприятий на восьмое сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на восьмое сентября.

В 9 часов в ЮУрГУ состоится ХVII Всероссийская конференция с международным участием «Иммунологические чтения в Челябинске». На пленарной сессии с актуальными докладами по новейшим исследованиям в области иммунологии выступят профессора, доктора и кандидаты биологических и медицинских наук из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска и Перми. В рамках конференции проводится Российско-Китайский симпозиум по современной иммунологии. Программа (Челябинск, пр. Ленина, 78В, корпус «Сигма»).

С 10 до 12 часов Управление Росреестра по Челябинской области и региональная Кадастровая палата проведут горячую линию «Порядок проведения курьерской доставки невостребованных документов». Телефон: 8 (351) 728-75-00 (доб. 4365, 4362, 4361).

В 11 часов состоится пресс-конференция с экспертами реалити-проекта «Красота в тебе». Также на мероприятии будут присутствовать 10 участниц. Журналисты смогут более тесно пообщаться, узнать личные мотивы, которые побудили девушек пойти в проект, и что они уже получили от участия (ул. Красная, д. 4, пресс-центр КП-Челябинск).

В 11 часов состоится пресс-конференция «Итоги «Гаражной амнистии» на Южном Урале» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 14 часов состоится экскурсия (6+) по зданию Челябинского театра драмы «Что скрывает занавес». Проводит экскурсии краевед, лектор Российского общества «Знание» - Александр Краснов (Челябинск, пл. Революции, 6).

В 15 часов в Челябинской детской филармонии состоится театрализованный концерт «Бумеранг добра» - финальное мероприятие большого Открытого урока детского волонтёрского движения «Мировые песни» (ул. Ворошилова, 6).

В 15 часов состоится открытие выставки «Челябинская азбука», приуроченной к 286-летию Челябинска. Выставка будет работать по 30 декабря. Посещение – бесплатное. Экскурсии проводятся по предварительным заявкам (ул. Коммуны, 69, выставочный зал Центра историко-культурного наследия города).

С 16 до 20 часов пройдёт традиционный онлайн-марафон Тотального диктанта и будет объявлен автор нового сезона. Присоединиться к марафону можно из любой точки мира.

В 16 часов 30 минут в рамках проекта «ИЦАЭ OPEN» в Информационном центре по атомной энергии Челябинска представят уникальные настольные игры, устный научно-популярный журнал «Язык Эйнштейна» и состоится мастер-класс.

В 16 часов 30 минут откроется Клуб любителей настолок, где будут представлены как уникальные настольные игры от сети ИЦАЭ, так и популярные кооперативные, стратегические и логические настолки.

В 17 часов состоится мастер-класс по оказанию первой помощи от сертифицированных специалистов Российского Красного Креста. Регистрация.

В 19 часов начнется устный журнал «Язык Эйнштейна» - это живые новости от учёных и экспертов в формате научного ток-шоу в стиле «Прожекторперисхилтон». Гости центра смогут задать свои вопросы, а также пообщаться со спикерами в режиме реального времени сразу после окончания выпуска. Авторам лучших вопросов эксперты традиционно вручат научно-популярные книги-бестселлеры. Регистрация.

В 18 часов состоится очный семинар для молодых родителей. Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики города Челябинска Кристина Дубова расскажет о профилактике ОРВИ, лекарственной безопасности, «красных флагах» при болезнях и показаниях для обращения за первой, неотложной или плановой помощью. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация (Челябинск, ул. Энгельса, 73, офис «Молодёжи Южного Урала»).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, экскурсии, акции, игры и многое другое.

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

В Челябинской области пройдет Международная акция «Читающий автобус». Инициативные группы школьников, педагогов и родителей выразительно продекламируют стихотворения любимых авторов в общественном транспорте своих населенных пунктов.

ДЛЯ СПРАВКИ

8 сентября - Международный день грамотности.

8 сентября - Международный день солидарности журналистов.

8 сентября - День Новороссийской военно-морской базы ВМФ России.

8 сентября - День финансиста в России.

8 сентября - День Бородинского сражения.

8 сентября в православном календаре - Празднование в честь сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

8 сентября в католическом календаре - Рождество Божьей Матери у западных христиан.

8 сентября в народном календаре – Наталья Овсяница и Андриян Осенний.

8 сентября 1801 года в Санкт-Петербурге был заложен Казанский собор.

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

8 сентября 1946 года на Красной площади в Москве прошел парад гвардейской танковой Кантемировской дивизии.