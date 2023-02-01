Анонсы событий и мероприятий на второе февраля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий второе февраля.

В 9 часов состоится патриотическая акция «Верим в Победу!», посвященная 80-летию Сталинградской битвы и созданию танковой колонны «Челябинские колхозники».

В программе:

В 9 часов в п. Новобатурино Еткульского района стартует лыжный переход в память о трудовом подвиге работников сельского хозяйства Челябинской области в период Великой Отечественной войны, собравших 90 миллионов рублей на создание именной танковой колонны «Челябинские колхозники» (п. Новобатурино, ул. Центральная, 1).

В 11 часов – кульминация акции на Центральной площади города Коркино.

В 10 часов 30 минут в Уральском региональном колледже для студентов открывается цикл семинаров «Цифровая крепость: пять шагов к информационной безопасности» (Челябинск, ул. Комаровского, 9А, первый этаж, комната 101).

В 11 часов в Златоусте состоится передача 17 автобусов белорусского производства, закупленных на средства областного бюджета в рамках обновления общественного транспорта в городах Челябинской области (Златоуст, ул. Таганайская, 1, площадь перед администрацией города).

В 11 часов в Южно-Уральском государственном техническом колледже состоятся мастер-классы и неофициальные соревнования в мастерстве. В них примут участие студенты Петрозаводского техникума городского хозяйства республики Карелия, приехавшие в Челябинск в рамках обмена опытом (Челябинск, ул. Горького, 15).

В 11 часов 30 минут в гимназии №76 Челябинска пройдет молодежная акция «Письмо защитнику Отечества», в рамках которой учащиеся напишут слова поддержки участникам специальной военной операции и поздравят их с приближающимся праздником (Челябинск, ул. Барбюса 140Б, основное здание).

В 13 часов состоится акция «Во имя жизни», приуроченная к Международному дню борьбы против рака. Её поддержали игроки челябинской баскетбольной команды «Челбаскет» (Челябинск, ул. Горького, 18, ГКБ № 8).

В 14 часов состоится торжественное открытие федерального выставочного проекта «Сталинград – история Победы», посвященного 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в ходе Сталинградской битвы (Челябинск, ул. Труда, 183, мультимедийный парк «Россия - Моя история»).

В 16 часов в Челябинске в Выставочном зале Союза художников России состоится торжественное открытие гастролей интерактивного музея «В Тишине» - первого и пока единственного в России музея, который служит проводником в мир глухих и слабослышащих людей. В Челябинске передвижная версия музея будет работать до второго апреля 2023 года (Челябинск ул. Цвиллинга, д. 34).

В 18 часов в ДК «Новосинеглазово» состоится мастер-класс по рисованию на воде (ул. Челябинская, 7).

В 19 часов на сцене Концертного зала им. С. Прокофьева выступит Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» и Владимир Спиваков (Челябинск, ул. Труда, 92а).

С 19 до 21 часа состоится первый в 2023 году выпуск устного журнала «Язык Эйнштейна». Участники обсудят последние новости из мира науки с физиком Александром Герасимовым, врачом-радиотерапевтом Екатериной Мозеровой и биологом Павлом Шарагиным (Челябинск, ул. Энгельса, 107, ИЦАЭ, вход по пандусу).

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, которые проходят на территории Челябинской области.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША мероприятий муниципальных библиотек Централизованной библиотечной системы Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

Второе февраля - День воинской славы - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год).

Второе февраля - Всемирный день водно-болотных угодий.

Второе февраля - Международный день трансформационных игр.

Второе февраля - День ездовых собак.

Второе февраля - Сретение Господне у западных христиан.

Второе февраля в народном календаре Ефимов день.

Второго февраля 1702 года издан указ Петра I, положивший начало Балтийскому флоту.