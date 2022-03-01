Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на второе марта.

В 12 часов Клуб «Книжник» Центральной библиотеки им А. С. Пушкина в Челябинске приглашает всех любителей книг и чтения на встречу «Дивы дивные» (ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал).

В 12 часов в детской библиотеке № 11 состоится праздник «Масленица пришла!». Дети узнают о традициях празднования Масленицы и примут участие в играх (Челябинск, Комсомольский пр., 53).

В 14 часов состоится фольклорный праздник «Широкая Масленица». Участники будут петь песни, плясать, играть да веселиться, и золотистыми горячими блинами смогут угоститься (Челябинск, ул. Керченская, 6, библиотека № 16 «Маяк»).

В 14 часов 30 минут состоится фольклорная программа «Масленицу дожидаем…». Участники узнают историю Масленицы, ее традиции, игры, забавы, как именно величают каждый из дней масленичной недели и как наши предки праздновали и шутили на Масленицу. Ансамбль «Зоренька» порадует русскими народными песнями. Вниманию присутствующих будет предложена книжная выставка «Широкая Масленица» с литературой об истории праздника, особенностях празднования на Южном Урале (Челябинск, ул. Гагарина, 50, библиотека № 22 имени Д.Н. Мамина-Сибиряка).

В 19 часов состоится предпремьерный показ победителя Гран-При Каннского кинофестиваля от одного из самых титулованных режиссеров Асгара Фархади. Фильм «Герой» представит режиссер театра и короткометражного кино, автор сайта журнала Сеанс, ведущий цикла «Кино без границ» в киноклубе Оболенского, ведущий утреннего эфира радио «Олимп» - Роман Прецер. Сеанс пройдет на персидском языке с русскими субтитрами (Челябинск, ул. Пушкина, 64, кинотеатр им. А. С. Пушкина).

ДЛЯ СПРАВКИ

Второе марта - Международный день спички.

Второе марта в календаре праздников славян - День Кикиморы.

Второе марта в православном календаре - День памяти священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России.

Второе марта в календаре католических праздников - Пепельная среда, начало Великого поста у западных христиан. Великий пост в латинском обряде католической, англиканской и некоторых лютеранских церквей продолжается 45 дней (или 46 дней - в високосный год) и заканчивается Пасхой.

Второе марта в календаре праздников бахаи – Начало поста. Бахаи не едят и не пьют с восхода до заката в течение девятнадцати дней. Это особое время для молитвы и размышлений. Освобождены от соблюдения поста дети до 15 лет, кормящие и ожидающие ребенка женщины, путешествующие, больные и престарелые.

Второе марта в народном календаре - День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы. В этот день поминали двух святых: праведную старицу Мариамну и великомученика Феодора Тирона.

Второе марта – в 1983 году в Англии фирмы Sony, Philips и Polygram представили на суд публики компакт-диск и проигрыватель компакт-дисков.

Второе марта – в 1949 году совершен первый беспосадочный полет вокруг земного шара самолета. Полет длился 94 часа, а самолет назывался Lucky Lady II (B-50 Superfortress).