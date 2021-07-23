Анонсы событий и мероприятий на выходные, 24 и 25 июля.

Суббота, 24 июля:

В 7 часов 50 минут волонтеры отправятся на субботник на Тургояк, где в рамках Всероссийской акции «Вода России» очистят от бытового мусора берега и дно озера. В субботнике примут участие более 450 добровольцев-активистов из Челябинска, Миасса, Златоуста, Чебаркуля. Специальный гость мероприятия - актриса шоу «Уральские пельмени», блогер, постоянный амбассадор акции «Вода России» Юлия Михалкова (отъезд от администрации Челябинска, площади Революции, 4; мероприятие состоится на озере Тургояк, база отдыха «Кристалл»).

В 10 часов начнется второй этап Кубка горнозаводской зоны по трофи-рейдам-2021 (Кыштымский городской округ, Спринт-Кольцевая).

В 11 часов в парке «Сад Победы» Челябинска состоится зарядка со звездой - мастером спорта международного класса по легкой атлетике, членом сборной Росси, победителем альтернативных игр в Москве в 2016 году, участником Паралимпийских игр в Лондоне-2012, двукратным бронзовым призером чемпионата мира, пятикратным чемпионом Европы, рекордсмен Европы на 200, многократным победителем международных кубков Алексеем Котловым.

В 11 часов в рамках фестиваля песочной скульптуры в Саду камней Челябинска состоится зарядка с ОТВ.

В 12 часов специалисты Централизованной библиотечной системы Челябинска проведут экскурсию «Узнай любимый город» (Сад камней).

В 12 часов состоится торжественная церемония награждения лауреатов национально-культурного праздника «Сабантуй-2021» (Челябинск, улица Энгельса, 39, Дом дружбы народов Челябинской области).

В 16 часов состоится в челябинском парке имени Гагарина состоится танцевальная программа «Для тех, кому за» (летний театр).

В 22 часов челябинский парк имени Гагарина приглашает на просмотр кинофильма «Мимино» (проект «Кино в парке»).

Воскресенье, 25 июля:

В 10 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств открывается выставка живописных полотен «Метаморфозы Урман». Челябинская художница представит свои работы в жанре фэнтези (улица Сони Кривой, 30).

В 12 часов состоится массовое крещение военнослужащих 90-й танковой дивизии, приуроченное к празднованию Дня Крещения Руси (Чебаркуль, храм Преображения Господня).

В 15 часов состоится мастер-класс «Рисунки по номерам» (Челябинск, Сад камней).

В 16 часов в челябинском парке имени Гагарина состоится концерт духового оркестра (летний театр).

В 17 часов состоятся танцевальные практики и мастер-классы по уличным танцам (Челябинск, Сад камней).

В 19 часов в челябинском парке имени Гагарина состоится тренировка «Zumba» (летний театр).

ВНИМАНИЕ: при неблагоприятных погодных условиях мероприятия открытым небом могут быть отменены.