Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные – 30 и 31 октября.

30 октября, суббота

В 11 часов состоится выставка «55», посвященная 55-летию со дня основания художественно-графического факультета Магнитогорского государственного университета (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30, Выставочный зал Челябинского центра искусств).

В 11 часов состоится выставка «Город высокой культуры и быта» (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30, Выставочный зал Челябинского центра искусств).

В 12 часов во Дворце спорта «Юность» состоится открытие самого большого на Южном Урале пункта вакцинации от коронавируса и гриппа (Свердловский проспект, 51, ДС «Юность», главный вход).

В мультимедийном историческом парке «Россия - Моя история» - ярмарка современного искусства «ART1». На одной площадке встречаются художники, коллекционеры и ценители современного искусства. (Челябинск, ул. Труда, 183, вход напротив "Уральской молнии").

31 октября, воскресенье

В 11 часов состоится выставка «55», посвященная 55-летию со дня основания художественно-графического факультета Магнитогорского государственного университета (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30, Выставочный зал Челябинского центра искусств).

В 12 часов состоится Осенний День открытых дверей в Южно-Уральском государственном университете. Мероприятие будет проводиться в онлайн-формате.

Завершающий день работы ярмарки современного искусства «ART1». На одной площадке встречаются художники, коллекционеры и ценители современного искусства. (Челябинск, ул. Труда, 183, мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история», вход напротив "Уральской молнии").

ДЛЯ СПРАВКИ

30 октября - День основания Российского военно-морского флота.

30 октября - День памяти жертв политических репрессий в России.

30 октября - День инженера-механика в России.

30 октября - День тренера.

30 октября 2021 года - Всероссийский день гимнастики.

30 октября в народном календаре – Осия Колесник.

30 октября 1653 года вышел Указ царя Алексея Михайловича об отмене смертной казни для воров и разбойников.

30 октября 1696 года по представлению Петра I Боярская Дума приняла постановление «Морским судам быть ...».

30 октября 1905 года Николай II подписал Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка».

30 октября 1990 года в Москве открыт памятник жертвам политических репрессий.

31 октября - Международный день Черного моря.

31 октября 2021 года - День работников автомобильного транспорта или День автомобилиста.

31 октября - Всемирный день городов.

31 октября - Международный день экономии.

31 октября - День сурдопереводчика в России.

31 октября - День работников следственных изоляторов и тюрем в России.

31 октября в народном календаре – Луков день.