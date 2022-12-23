Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 24 и 25 декабря.

24 декабря, суббота

В 11 часов в Клубе «Шершни» состоится новогоднее мероприятие для детей от трех до семи лет «Забавы у новогодней ёлки» (поселок Шершни, ул. Центральная, 3А).

В 11 часов в Миасском городском округе состоится праздник Экотропы Кошкуль.

Программа:

В 11 часов – открытие праздника - район Комарово (у моста).

С 11 часов 15 минут до 13 часов 15 минут - Квест по Экотропе

В 13 часов 30 минут – праздник на территории санатория – профилактория «Кошкуль».

В 13 часов в Экопарке состоится игровая программа «Новогодние приключения Деда Мороза и его друзей» (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, Экопарк на территории парка «Металлург» им. О. И. Тищенко).

С 13 до 17 часов в Челябинске пройдет акция «Подарок солдату». Каждый желающий сможет передать для военнослужащих вещи, продукты и подарки, сделанные своими руками. Акция будет проходить в торгово-развлекательном комплексе «Горки», около гипермаркета «Лента» (Челябинск, ул. Артиллерийская, 136).

В 14 часов в Челябинском музее изобразительных искусств состоится мастер-класс по линогравюре. Это выпуклая гравюра на линолеуме или на сходных с ним полимерно-пластических материалах (Челябинск, пл. Революции, 1).

В 14 часов в библиотеке № 15 башкирской и татарской литературы им. Ш. Бабича приглашает на первое занятие Школы Садоводства. Профессиональный дизайнер Светлана Еремеева проведёт обзорную лекцию курса ландшафтного дизайна, познакомит слушателей с историей и видами ландшафтного дизайна, расскажет, как создать сад своими руками и многое другое (Челябинск, ул. Цвиллинга, 61).

С 16 до 22 часов в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина состоится музыкальный вечер на катке – Хиты 90-х и «нулевых» (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

В 17 часов 30 минут состоится костюмированное новогоднее мероприятие в парке им. Терешковой. Всех пришедших в карнавальных костюмах ждут приятные сюрпризы (Челябинск, ул. Рождественского, 6).

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного уровня, проходящих на территории Челябинской области.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

25 декабря, воскресенье

В 12 часов в ДК «Станкомаш» состоится новогоднее представление «Похищение Деда Мороза» (Челябинск, ул. Тухачевского, 3).

В 12 часов состоится встреча в Клубе интересных людей Публички на тему «Куда Марк Шагал?». На занятие нужно взять с собой краски (гуашь, акварель), кисти, баночку для воды, бумагу и палитру. Регистрация в группе отдела Абонемент Публичной библиотеки. (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, второй этаж, отдел литературы по искусству).

В 13 часов в Магнитогорске состоится новогодний квест «Однажды в сказке» для детей, чьи родители были призваны в рамках спецоперации. Квест пройдет по мотивам сказки «Морозко». Регистрация (ул. Советской Армии, 23, Центральная библиотека им. Бориса Ручьева).

В 13 часов в Экопарке состоится игровая программа «Новогодние приключения Деда Мороза и его друзей» (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, Экопарк на территории парка «Металлург» им. О. И. Тищенко).

В 14 часов в концертном зале им. С. Прокофьева состоится Областной межнациональный новогодний праздник «Новый год для всех» и встреча с Дедами Морозами разных национальностей.

С 16 до 20 часов в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина состоится музыкальный вечер на катке – Подборка DJ SUSHKO (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

В 16 часов в Челябинском музее изобразительных искусств сотрудники совместно с музыкантами Челябинского симфонического оркестра представят продолжение проекта «Три чуда в искусстве». На этот раз зрители и слушатели отправятся в Австрию (Челябинск, пл. Революции, 1).

ДЛЯ СПРАВКИ

24 декабря День воинской славы России - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год).

24 декабря в календаре католических праздников - Сочельник у западных христиан.

24 декабря в народном календаре – Никонов день.

24 декабря 1990 года принят Закон «О собственности в РСФСР».

25 декабря - Рождество по Новоюлианскому календарю.

25 декабря - Рождество Христово у западных христиан.

25 декабря - Рождество у лютеран.

25 декабря в календаре праздников славян – Коляда.

25 декабря в православном календаре - День памяти святителя Спиридона Тримифунтского, чудотворца.

25 декабря в народном календаре – Спиридон Солнцеворот.