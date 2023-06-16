Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям анонсы на выходные, 17 и 18 июня.

17 июня

Южноуральцев и гостей нашего региона ждут на Ильменском фестивале, который проходит в Челябинской области на поляне ГЛК "Солнечная долина".

В 9 часов начнется пробежка 5 вёрст в Экопарке Челябинска. Еженедельные бесплатные пробежки (прогулки) на 5 км с фиксацией времени для всех желающих, проходящие в парках городов России. Для участия необходимо один раз зарегистрироваться на сайте.

С 11 до 16 часов в Магнитогорске в парке у Вечного огня пройдет праздник Сабантуй. Начнется праздник плуга с вынесения государственных флагов, затем гостей ждет торжественная часть с традиционным вручением подарков. После собравшиеся смогут увидеть выступление профессиональных артистов из Республик Башкортостан и Татарстан на большой сцене и участников художественной самодеятельности Дома дружбы народов Магнитогорска на малой сцене. Все желающие смогут сыграть в национальные игры «Разбивание горшка закрытыми глазами», «Бег в мешках», «Вертикальные и горизонтальные столбы с подарками», «Срезание призов» и принять участие в конных соревнованиях по конкуру. Маленьких гостей ждет детская площадка.

С 12 до 18 часов в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Челябинске пройдет татарский народный праздник Сабантуй. На его проведение власти готовы выделить почти полтора миллиона рублей. Ожидается выступление татарских и башкирских коллективов, концерт татарских исполнителей и различные игры: "Перетягивание каната", "Кто дальше кинет", "Бег с ведрами с водой" и "Бег с яйцом на ложке". На площадке мероприятия также будут работать аниматоры в татарских и башкирских национальных костюмах.

12:00 - 14:00 Мастер-класс по изготовлению традиционных тюбетеек.

12:00 - 15:00 Мастер-класс по подписи открытки-раскраски.

​14:00 - 15:00 Мастер-класс по изготовлению юрт из войлока.

Гости смогут поучаствовать в этих мастер-классах и насладиться уникальной атмосферой праздника.

С 11 до 14 часов в рамках открытого фестиваля уличной культуры и спорта в Челябинске пройдет турнир по баскетболу 3X3. Будет ярко и динамично. Для участия в игре нужно зарегистрироваться в группе Фестиваля.

В 22 часа в летнем кинотеатре под открытым небом, начнется просмотр кинокомедии "Из Уфы с любовью". Фильм снят на гранты Главы республики Башкортостан. Вход свободный. На случай пасмурной или ветренной погоды - запаситесь зонтиком и пледом (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, летний театр).

18 июня

В 12 часов Челябинский Театр Современного Танца станцует для всей России. «Поэтанцы» – небольшой эксперимент Челябинского Театра Современного Танца. Команда решила соединить танцы с поэзией, и показать получившийся результат жителям других городов. На Кировке, возле «Портала VK» установленного рядом с Оперным Театром.

В 12 часов начнется танцевальная фитнес программа на Летней эстраде исторического музея. Salsation|Fitness - танцевальная фитнес программа, которая перевоплощает функциональные тренировки в танцевальные движения (Челябинск, ул. Труда, 100).

С 12 до 19 часов в Экологическом парке пройдет городской некоммерческий экофестиваль «ЧИСТОфест». Каждый участник фестиваля сможет найти занятие по душе. На территории Экопарка будут работать сразу несколько площадок:

- детская зона, куда можно привести ребенка и оставить его с опытными педагогами. Ребят ждут активные игры, арт-площадка и даже сказочное представление;

- спортивная площадка, где можно попробовать себя в йоге, фитнесе и других видах физической нагрузки;

- разнообразные мастер-классы под руководством опытных мастеров;

- лекционная площадка. Там спикеры расскажут об экологии, здоровом образе жизни и правильном питании;

- зона релаксации. Она будет располагаться в сосновом лесу на уютной поляне, где гости смогут перекусить, попить чай, поговорить или просто отдохнуть;

- на главной сцене гостей ждут выступления творческих коллективов и интерактивная программа.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главная тема недели: День России.

ДЛЯ СПРАВКИ

17 июня - День приманивания муз.

17 июня - Всемирный день крокодила.

17 июня - Всемирный день мусорщика.

17 июня - Всемирный день карате.

17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

17 июня - Международный день сёрфинга.

17 июня - Всемирный день мартини.

17 июня - Всемирный день жонглирования.

17 июня - Всемирный день тесселяции.

18 июня - День медицинского работника.

18 июня - Международный день отца.

18 июня - Всемирный день гармонии.

18 июня - Международный день пикника.

18 июня - День недалёкого будущего.

18 июня - День поиска четырёхлистного клевера.

18 июня - Международный день суши.

18 июня - Международный день паники.

18 июня - День рождения детской коляски.

18 июня - Международный день гордости за успехи аутистов.

18 июня - Международный день борьбы с языком ненависти.

18 июня - День устойчивой гастрономии.

18 июня - День службы военных сообщений ВС РФ.