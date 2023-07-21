Анонсы событий и мероприятий на выходные, 22 и 23 июля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 22 и 23 июля.

В Златоусте пройдёт единственный в мире фестиваль украшенного холодного оружия VI Всероссийский Бушуевский фестиваль. На прилегающей территории ТРК «Тарелка» будут работать площадки: «Оружейники», «Сценическая», «Деревня кузнецов», «Реконструкция», «Город мастеров», площадка детских мастер-классов.Для гостей готовят фуд-корт, концерты, анимационные программы, выставки, ярмарку, конкурсы. Хедлайнером события станет Grand Melody Orchestra. Вход свободный (пос. Айский, 70, включая берег у водоема).

В Челябинской области пройдут финальные соревнования XLV областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос» (пос. Долгодеревенское).

В Городском саду им. А. С. Пушкина запланирована яркая программа для юных челябинцев и их родителей. Подробная программа тут.

22 июля

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит село Долгодеревенское Сосновского района, где пройдут XLV областные летние сельские спортивные игры «Золотой колос».

В 8 часов 30 минут состоится VI Гребной Марафон Жемчужный имени Юрия Важенина. Помимо стандартных трасс 6 км для сапбордов и 20 км для каякеров, пройдут развлекательные мероприятия — битва на сапбордах и перетягивание каната на каяках (база отдыха Алоха, озеро Аргази).

С 11 до 16 часов в парке "Сад Победы" пройдет "Пикник для СВОих".

Программа мероприятия:

- Знакомство с участниками СВО.

- Творческая программа.

- Площадка с аниматором для детей.

- Консультации юриста и психолога.

- Плетение маскировочных сетей.

- Фасовка сухих супов.

- Шитье и вязание вещей.

- Создание паракордовых браслетов и сухих душей.

- Возможность оставить свою гуманитарную помощь в посылку на передовую.

- Фотозона с фотографом.

В 11 часов парк "Металлург" им. О. И. Тищенко приглашает ребят на мастер-класс по аквагриму.

С 12 до 14 часов в Доме архитектора пройдет встреча с жителями, которые частенько бывают на улицах Тимирязева-Елькина-Овчинникова-Цвиллинга (пр. Ленина, 41а).

В 13 часов «Горки» все желающие смогут выполнить нормативы ГТО: прыжки в длину, отжимания, гибкость, пресс. Всем подарят полезные подарки для занятий спортом. Также участников ждут мастер-классы, гигантская сладкая вата, аквагрим и аттракционы. Вход свободный ( ул. Артиллерийская, 136, 2-этаж, фуд-корт).

В 15 часов в Публичной библиотеке пройдет творческая встреча с художником и автором выставки «Столкновение реальностей» Эдуардом Фадюшиным (пр. Ленина, 60).

С 16 до 18 часов в парке им. Гагарина пройдут танцевальные вечера для старшего поколения (летний театр).

В 19 часов в Городском саду им. А. С. Пушкина организаторы предлагают посмотреть фильм «Карнавальная ночь».

В 12 и 19 часов на Летней эстраде Исторического музея – бесплатные мастер-классы по танцам. Вход свободный (ул. Труда, 100).

12:00 – танцевальный фитнес

19:00 – бачата

В 22 часа в летнем кинотеатре парка им. Гагарина под открытым небом, смотрим к/ф "Огненная дуга". Фильм повествует о грандиозной битве на Курской дуге летом 1943 года.

23 июля

В 10 часов жителей Челябинской области приглашают в «Григорьевские сады» на сбор урожая ягод, половину из которого можно бесплатно увезти с собой (Каслинский район, д. Григорьевка, Григорьевка). Необходима предварительная запись по телефону +79221345533.

В 12 часов Центральная библиотека им. А. С. Пушкина приглашает на познавательную лекцию «Красота – страшная сила». Вы узнаете о специфике узоров в мире животных, о творческих представителях фауны, посвятивших свою жизнь прекрасному и научитесь совершенно особенному восприятию окружающего мира (ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60).

С 13 до 17 часов Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, рядом с летним театром откроет летнюю книжную террасу.

В 14 часов начнется День русской народной сказки. Сказочная викторина "Читаем и играем сказки" (ул. Тухачевского, 3, сквер около ДК "Станкомаш").

В 16 и 19 часов на Летней эстраде Исторического музея – бесплатные мастер-классы по танцам. Вход свободный (ул. Труда, 100).

16:00 – исторические танцы

19:00 – сальса и бачата.

С 16 до 18 часов в парке им. Гагарина пройдут танцевальные вечера для старшего поколения (летний театр).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска на выходные.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

22 июля - День трудяги.

22 июля - День работника торговли.

22 июля - Всемирный день мозга.

22 июля - День летнего отдыха.

22 июля - День толстяка и толстушки.

22 июля - День находок.

22 июля - Международный день бокса.

22 июля - День защитников неба Москвы.

22 июля - День гамака.

22 июля - День львиной доли.

22 июля - День приближённого значения числа Пи.

22 июля - Всемирный день синдрома ломкой X-хромосомы.

22 июля 1795 года в Москве основан театр-дворец «Останкино» в имении графов Шереметевых.

22 июля 1863 года в Петербурге успешно прошло первое испытание конки.

22 июля 1944 года основан Международный валютный фонд.

22 июля 1959 года выполнил свой первый полет самолет «Ан-10». 22 июля 1961 года состоялся первый полет первого советского экраноплана «СМ-1».

22 июля 1971 года в Канаде запрещена порка учеников в школах.

22 июля 1986 года в Великобритании отменены телесные наказания в государственных школах.

22 июля 1996 года вышла в свет компьютерная игра в жанре шутера от первого лица - «Quake».

23 июля - День дачника.

23 июля - День заливной тоски.

23 июля - Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей.

23 июля - День Невской битвы.

23 июля - Всемирный день китов и дельфинов.

23 июля - Международный день бла-бла-бла.

23 июля - День жмурок с ярким светом.

23 июля - День кондитерской посыпки.

23 июля - День работника специального учёта уголовно-исполнительной системы РФ.

23 июля 1903 года компания Ford Motor Company начала выпускать свой первый серийный автомобиль «модель А».

23 июля 1923 года в Москве основан Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

23 июля 1985 года поставлены на боевое дежурство ракетные комплексы стратегического назначения «Тополь».

23 июля 2010 года основана музыкальная группа One Direction.

23 июля 2015 года телескоп «Кеплер» обнаружил первую экзопланету земного типа Kepler-452 b «Земля 2.0».