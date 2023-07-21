Анонсы событий и мероприятий на выходные, 22 и 23 июля (18+)

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Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Международный День шахмат, 20 июля, в спортивной школе № 9 по шахматам и шашкам Челябинска, про
21.07.2023

В Челябинске провели городское первенство по шахматам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Борщевик, который растет в Сосновском районе (Челябинская область), может быть опасен для людей.
21.07.2023

Южноуральцев предупреждают: Остерегайтесь борщевика – он суров и коварен
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске построят комплекс зданий для центра поддержки одаренных детей. Объект разместится на
21.07.2023

В Челябинске построят комплекс для одаренных детей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Два лабораторно подтвержденных случая заражения лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) зарегистрировано
21.07.2023

В Ростовской области подтверждено два случая заболевания лихорадкой Западного Нила
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области объяснило причину образования автомобиль
21.07.2023

ФСБ объяснила причины образования пробки на границе Казахстана и Челябинской области
Новости
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.07.2023

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 22 и 23 июля (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.07.2023

Многострадальный дом в Челябинске: не было газа, не было света, зато есть котлован
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.07.2023

В Чурилово неизвестный обстрелял припаркованные автомобили
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.07.2023

В Челябинске временно закроют движение по улице Татищева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.07.2023

100 нарушений миграционного законодательства: южноуральские полицейские продолжают проверки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.07.2023

Консультация специалиста: дополнительные перерывы «вредникам»
Общество
21.07.2023 17:01
Фото: министерство спорта Челябинской области

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 22 и 23 июля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 22 и 23 июля.

В Златоусте пройдёт единственный в мире фестиваль украшенного холодного оружия VI Всероссийский Бушуевский фестиваль. На прилегающей территории ТРК «Тарелка» будут работать площадки: «Оружейники», «Сценическая», «Деревня кузнецов», «Реконструкция», «Город мастеров», площадка детских мастер-классов.Для гостей готовят фуд-корт, концерты, анимационные программы, выставки, ярмарку, конкурсы. Хедлайнером события станет Grand Melody Orchestra. Вход свободный (пос. Айский, 70, включая берег у водоема). 

В Челябинской области пройдут финальные соревнования XLV областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос»  (пос. Долгодеревенское).

В Городском саду им. А. С. Пушкина запланирована яркая программа для юных челябинцев и их родителей. Подробная программа тут.

22 июля

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит село Долгодеревенское Сосновского района, где пройдут XLV областные летние сельские спортивные игры «Золотой колос».

В 8 часов 30 минут состоится VI Гребной Марафон Жемчужный имени Юрия Важенина. Помимо стандартных трасс 6 км для сапбордов и 20 км для каякеров, пройдут развлекательные мероприятия — битва на сапбордах и перетягивание каната на каяках (база отдыха Алоха, озеро Аргази).

С 11 до 16 часов в парке "Сад Победы" пройдет "Пикник для СВОих".

Программа мероприятия:

- Знакомство с участниками СВО.
- Творческая программа.
- Площадка с аниматором для детей.
- Консультации юриста и психолога.
- Плетение маскировочных сетей.
- Фасовка сухих супов.
- Шитье и вязание вещей.
- Создание паракордовых браслетов и сухих душей.
- Возможность оставить свою гуманитарную помощь в посылку на передовую.
- Фотозона с фотографом.

В 11 часов  парк "Металлург" им. О. И. Тищенко приглашает ребят на мастер-класс по аквагриму.

С 12 до 14 часов в Доме архитектора пройдет встреча с жителями, которые частенько бывают на улицах Тимирязева-Елькина-Овчинникова-Цвиллинга (пр. Ленина, 41а).

В 13 часов «Горки» все желающие смогут выполнить нормативы ГТО: прыжки в длину, отжимания, гибкость, пресс. Всем подарят полезные подарки для занятий спортом. Также участников ждут мастер-классы, гигантская сладкая вата, аквагрим и аттракционы. Вход свободный ( ул. Артиллерийская, 136, 2-этаж, фуд-корт).

В 15 часов в Публичной библиотеке пройдет творческая встреча с художником и автором выставки «Столкновение реальностей» Эдуардом Фадюшиным (пр. Ленина, 60).

С 16 до 18 часов в парке им. Гагарина пройдут танцевальные вечера для старшего поколения (летний театр).

В 19 часов в Городском саду им. А. С. Пушкина организаторы предлагают посмотреть фильм «Карнавальная ночь».

В 12 и 19 часов на Летней эстраде Исторического музея – бесплатные мастер-классы по танцам. Вход свободный (ул. Труда, 100).
12:00 – танцевальный  фитнес
19:00 – бачата 

В 22 часа в летнем кинотеатре парка им. Гагарина под открытым небом, смотрим к/ф "Огненная дуга". Фильм повествует о грандиозной битве на Курской дуге летом 1943 года.

23 июля

В 10 часов жителей Челябинской области приглашают в «Григорьевские сады»  на сбор урожая ягод, половину из которого можно бесплатно увезти с собой (Каслинский район, д. Григорьевка, Григорьевка). Необходима предварительная запись по телефону +79221345533.

В 12 часов Центральная библиотека им. А. С. Пушкина приглашает на познавательную лекцию «Красота – страшная сила». Вы узнаете о специфике узоров в мире животных, о творческих представителях фауны, посвятивших свою жизнь прекрасному и научитесь совершенно особенному восприятию окружающего мира (ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60).

С 13 до 17 часов Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, рядом с летним театром откроет летнюю книжную террасу.

В 14 часов начнется День русской народной сказки. Сказочная викторина "Читаем и играем сказки" (ул. Тухачевского, 3, сквер около ДК "Станкомаш").

В 16 и 19 часов на Летней эстраде Исторического музея – бесплатные мастер-классы по танцам. Вход свободный (ул. Труда, 100).
16:00 – исторические танцы
19:00 – сальса и бачата.

С 16 до 18 часов в парке им. Гагарина пройдут танцевальные вечера для старшего поколения (летний театр).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска на выходные. 

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

22 июля - День трудяги.

22 июля - День работника торговли.

22 июля - Всемирный день мозга.

22 июля - День летнего отдыха.

22 июля - День толстяка и толстушки.

22 июля - День находок.

22 июля - Международный день бокса.

22 июля - День защитников неба Москвы.

22 июля - День гамака.

22 июля - День львиной доли.

22 июля - День приближённого значения числа Пи.

22 июля - Всемирный день синдрома ломкой X-хромосомы.

22 июля 1795 года в Москве основан театр-дворец «Останкино» в имении графов Шереметевых.

22 июля 1863 года в Петербурге успешно прошло первое испытание конки.

22 июля 1944 года основан Международный валютный фонд.

22 июля 1959 года выполнил свой первый полет самолет «Ан-10». 22 июля 1961 года состоялся первый полет первого советского экраноплана «СМ-1».

22 июля 1971 года в Канаде запрещена порка учеников в школах.

22 июля 1986 года в Великобритании отменены телесные наказания в государственных школах.

22 июля 1996 года вышла в свет компьютерная игра в жанре шутера от первого лица - «Quake».

23 июля - День дачника.

23 июля - День заливной тоски.

23 июля - Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей. 

23 июля - День Невской битвы.

23 июля - Всемирный день китов и дельфинов.

23 июля - Международный день бла-бла-бла.

23 июля - День жмурок с ярким светом.

23 июля - День кондитерской посыпки.

23 июля - День работника специального учёта уголовно-исполнительной системы РФ.

23 июля 1903 года компания Ford Motor Company начала выпускать свой первый серийный автомобиль «модель А».

23 июля 1923 года в Москве основан Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

23 июля 1985 года поставлены на боевое дежурство ракетные комплексы стратегического назначения «Тополь».

23 июля 2010 года основана музыкальная группа One Direction.

23 июля 2015 года телескоп «Кеплер» обнаружил первую экзопланету земного типа Kepler-452 b «Земля 2.0».

Автор: Арина Родионова
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21.07.2023

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21.07.2023

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В Челябинске построят комплекс зданий для центра поддержки одаренных детей. Объект разместится на
21.07.2023

В Челябинске построят комплекс для одаренных детей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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21.07.2023

В Ростовской области подтверждено два случая заболевания лихорадкой Западного Нила
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21.07.2023 16:41

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В челябинском зоопарке установили причину смерти медведицы Забавы

20.07.2023 09:51

Экс-губернатор Челябинской области признан банкротом

20.07.2023 09:31

В Крыму погибла девочка в результате атаки украинского беспилотника

19.07.2023 21:09

Анонсы событий и мероприятий на 25 июля (18+)

19.07.2023 19:11

Алексей Текслер проинспектировал ход работ на объектах реконструкции и строительства в Челябинске

19.07.2023 18:58

Все, что вам нужно знать о VPS-хостинге: гид по функциям и возможностям

19.07.2023 18:23

Мобильный интернет в 150 местах Южного Урала стал быстрее и качественнее работать

19.07.2023 17:28

Сотрудниками Челябинской полиции задержан подозреваемый в совершении убийства

19.07.2023 16:51

Студент ЮУрГУ разработал приложение, которое облегчит жизнь миллионам диабетиков

19.07.2023 16:44

Жителям Челябинской области предлагают внести биографии служащих Военно-морского флота в «Лица Победы»

19.07.2023 16:43

Следователи заинтересовались «Твоей привилегией» в Челябинске

19.07.2023 16:24

Первая реакция челябинцев на повышение проезда в общественном транспорте

19.07.2023 16:13

«Золотой колос»: состязания сельских спортсменов пройдут в Челябинской области

19.07.2023 16:09

Набережная озера Смолино в Челябинске будет носить имя Александра Федорова

19.07.2023 15:25

Аутентичные ламеллярные доспехи увидят зрители фестиваля «Пламя Аркаима»

19.07.2023 14:53

Два столетия ради пользы и славы: публичная библиотека продолжает отмечать 125-летие

19.07.2023 14:49

В Челябинске полицейские закрыли наркопритоны

19.07.2023 14:23

В Челябинской области 20 июля – ливни, грозы, град

19.07.2023 14:10

Штормовое предупреждение для южноуральцев на 19 июля

19.07.2023 13:53

Экс-глава Челябинска и ГУ лесами подали иски в суд из-за здания отеля на Еловом

19.07.2023 12:09

В 2023 году завершат проектирование участка трассы М-5 через хребет Уреньга в Челябинской области

19.07.2023 11:53

В Ашинском районе вновь на несколько часов перекроют трассу М-5

19.07.2023 11:47

Жители поселка Першино жалуются на перебои с подачей воды

19.07.2023 10:43

Новым гендиректором ЧМК назначен Алексей Толстиков

19.07.2023 10:43

Жители Чебаркульского района просят отремонтировать дорогу до кладбища

19.07.2023 10:26

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила летнее спецпредложение cо скретч-картами

19.07.2023 10:23

В Курчатовском районе набирает обороты развитие «дворового» хоккея

19.07.2023 10:21

Алексей Текслер дал поручения по Каширинскому рынку, на который жалуются челябинцы

19.07.2023 10:03

Со «Знанием» на каникулы!

19.07.2023 09:41

В Крыму перекрыта трасса «Таврида» из-за пожара на полигоне

19.07.2023 09:31

Электричка Миасс - Челябинск теперь останавливается и в Полетаево

19.07.2023 09:28

Малоимущим южноуральским семьям помогут подготовить детей к новому учебному году

18.07.2023 23:58

Анонсы событий и мероприятий на 19 июля (18+)

18.07.2023 21:20

Нарушители природоохранного законодательства на Южном Урале заплатят 10 миллионов

18.07.2023 21:10

В среду в Челябинской области – дожди, грозы, град

18.07.2023 20:46

В Сатке открыли долгожданный Ледовый дворец

18.07.2023 18:52

Алексей Текслер обозначил ключевые задачи в период сложной внешнеполитической обстановки

18.07.2023 17:15

На курорте «Солнечная долина» состоится фестиваль йоги, творчества и самопознания «Сансара-фест»

18.07.2023 16:52

Южноуральцы станут участниками всероссийской олимпиады по программированию от МТС

18.07.2023 16:46

Бывший вице-мэр Миасса, признанный виновным в превышении должностных полномочий, освобожден от наказания

18.07.2023 16:12

В Челябинской области открыты Центры общения старшего поколения

18.07.2023 15:45

Челябинские единороссы обновили состав президиума и политсовета реготделения

18.07.2023 15:22

Как наиболее выгодно оформить поставку известнякового щебня?

18.07.2023 15:19

Команда прокуратуры Челябинской области стала победителем соревнований по гребле

18.07.2023 14:56

Единороссы утвердили кандидатуру на пост спикера Заксобрания Челябинской области

18.07.2023 14:23

В Карабаше и Кыштыме отметили День металлурга

18.07.2023 13:25

Что любят глотать челябинские дети: врачи-эндоскописты рассказали о своей коллекции

18.07.2023 13:10

Межрегиональный форум корпоративных медиа «Серебряные нити»

18.07.2023 12:13

Челябинская публичка открыла читальный зал в Саду Победы

18.07.2023 11:57

В Челябинской области полиция подвела итоги «Фиктивной регистрации»

18.07.2023 11:46

Челябинские ученые: апельсины помогут бороться с деменцией

18.07.2023 11:23

Военный эксперт: Черноморский флот должен блокировать побережье, которое находится под контролем Украины

18.07.2023 11:18

Отделение СФР по Челябинской области обеспечило жителя Пласта высокотехнологичным протезом бедра