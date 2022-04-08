Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные.

9 апреля, суббота

В 9 часов в Челябинске стартует спортивный фестиваль «Профсоюзы на льду». На ледовой арене дворца «Уральская молния» свои клюшки скрестят 50 мужских и 21 женская команды.

Программа турнира:

В 9 часов – начнутся игры женских команд.

В 12 часов - торжественное открытие.

В 12 часов 15 минут – игры мужских команд.

С 11 часов 30 минут до 15 часов - массовое катание на коньках.

В 15 часов - церемония закрытия турнира.

В 9 часов начнутся соревнования в рамках Кубка губернатора Челябинской области по танцевальному спорту 2022 (Челябинск, Свердловский проспект, д. 51, Дворец спорта «Юность»). Расписание.

- в 19 часов состоится торжественная церемония открытия Кубка губернатора Челябинской области по танцевальному спорту.

- финалы по некоторым дисциплинам.

- в фойе спорткомплекса организована «Территория здоровья», где можно будет измерить давление, сатурацию, соотношение мышечной и жировой ткани, проведут мастер-класс по скандинавской ходьбе и консультацию стоматолога по гигиене полости рта

В 9 часов 30 минут в рамках ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант» стартует 18-часовой онлайн-марафон, гостями которого станут писатели, филологи, ученые-исследователи, популярные блогеры.

В 8 часов, в 11 часов, в 14 часов и в 23 часа (по московскому времени) на платформе «Яндекс Дзен» состоятся четыре трансляции онлайн-диктанта для разных часовых зон. После каждой трансляции будет проведён экспресс-разбор пунктуационно и орфографически сложных мест в текстах акции этого года. Основная трансляция пройдет. Дополнительные трансляции будут вестись в группе «ВКонтакте» и на ютуб-канале Тотального диктанта.

С 10 до 12 часов в храме преп. Сергия Радонежского Челябинска состоятся мастер-классы по изготовлению пасхальных подарков и сувениров (Челябинск, пр. Победы, 398, малый класс, холл на третьем этаже центра «Наследие»).

С 10 до 19 часов в конгресс-холле Центра международной торговли Челябинска будет работать православная выставка-ярмарка, в которой принимают участие крупнейшие монастыри, храмы и подворья русской православной церкви. На ярмарке будет представлен большой выбор икон, церковной утвари, духовной литературы, качественной экологически чистой фермерской продукции, травяные сборы, растительные масла, сладости и мёд (Челябинск, проспект Ленина, 35).

В 11 часов состоится открытый межрегиональный фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов «Дебют» (Челябинск, Свердловский проспект, 59 Дворец пионеров и школьников им. Н. Крупской).

В 11 часов в театре песочной живописи и теней «Скарабей» состоится песочный спектакль «Серебряное копытце» (Челябинск, пр. Ленина, д. 5).

С 11 до 18 часов состоится «Вездекод» - IT-марафон c заданиями, разными по направлениям и сложности, а также конкурсами и викторинами (Точка Кипения Южно-Уральского государственного университета, первый этаж корпуса 3БВ ЮУрГУи Центр развития цифровых технологий, ул. Лесопарковая, д. 5, к. 2).

В 12 часов состоится День открытых дверей в Детской школе искусств № 5 Челябинска. Руководители всех отделений школы расскажут про школу, про свою специальность, познакомят с искусством (ул. Дегтярева, 72А).

В 13 часов состоится очный «Тотальный диктант - 2022».

- ЮУрГУ он пройдет в двух форматах: для тех, кому русский язык является родным и для тех, у кого русский язык является иностранным (Челябинск, проспект Ленина, 87А, учебный корпус 3Г, аудитории 202, 203, 204 и 205).

- челябинцы смогут проверить свою грамотность и в девяти муниципальных библиотеках.

- в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина текст будет читать Елена Александровна Селютина, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и русского языка, ведущий научный сотрудник Челябинского государственного института культуры (ЧГИК).

- полный список очных площадок и форма для регистрации.

В 13 часов в театре песочной живописи и теней «Скарабей» состоится интерактивный спектакль о ЗОЖ «Секреты красоты для бабушки Яги» (Челябинск, пр. Ленина, д. 5).

В 14 часов на православной выставке-ярмарке в Челябинске выступит молодёжный православный театр «Белая птица», действующий при Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска (проспект Ленина, 35, Центр международной торговли Челябинска).

В 14 часов в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Цветные путешествия с Катей Пензиной» состоится мастер-класс «Фактурная картина. Морские мотивы». Екатерина Пензина расскажет и покажет, как создать панно. На занятии посетители изучат основы композиции и компоновки разных элементов картины и опробуют разные декоративные материалы (Челябинск, пл. Революции, д. 1).

В 16 часов в театре песочной живописи и теней «Скарабей» состоится песочная сказка «Каменный цветок» (Челябинск, пр. Ленина, д. 5).

10 апреля, воскресенье

В 9 часов начнутся соревнования в рамках Кубка губернатора Челябинской области по танцевальному спорту 2022. (Челябинск, Свердловский проспект, д. 51, Дворец спорта «Юность»). Расписание.

- в 19 часов состоятся финалы соревнований.

- в фойе спорткомплекса организована «Территория здоровья», где можно будет измерить давление, сатурацию, соотношение мышечной и жировой ткани, проведут мастер-класс по скандинавской ходьбе и консультацию стоматолога по гигиене полости рта

С 10 до 19 часов в конгресс-холле Центра международной торговли Челябинска будет работать православная выставка-ярмарка, в которой принимают участие крупнейшие монастыри, храмы и подворья русской православной церкви. На ярмарке будет представлен большой выбор икон, церковной утвари, духовной литературы, качественной экологически чистой фермерской продукции, травяные сборы, растительные масла, сладости и мёд (Челябинск, проспект Ленина, 35).

В 11 часов в театре песочной живописи и теней «Скарабей» состоится песочная сказка «Аленький цветочек» (Челябинск, пр. Ленина, д. 5).

В 11 часов состоится открытый межрегиональный фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов «Дебют» (Челябинск, Свердловский проспект, 59 Дворец пионеров и школьников им. Н. Крупской).

С 11 до 18 часов состоится «Вездекод» - IT-марафон c заданиями, разными по направлениям и сложности, а также конкурсами и викторинами (Точка Кипения Южно-Уральского государственного университета, первый этаж корпуса 3БВ ЮУрГУи Центр развития цифровых технологий, ул. Лесопарковая, д. 5, к. 2).

В 12 часов в рамках Первого Международного театрального музыкального фестиваля «Камерный beat» состоится мастер–класс «Руки Шульженко», на котором желающие смогут узнать не только секреты актерской песни, но и куда девать руки, которые, бывает, часто мешают начинающим исполнителям на сцене (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15).

В 13 часов на православной выставке-ярмарке в Челябинске молодёжный православный театр «Белая птица» покажет композицию «Это моё место!» Герои спектакля будут бороться за лучшее место, но в итоге каждый поймёт, что места под солнцем хватит всем (проспект Ленина, 35, Центр международной торговли Челябинска).

В 13 часов в театре песочной живописи и теней «Скарабей» состоится кукольно-теневой спектакль «Как Емеля щуку изловил» (Челябинск, пр. Ленина, д. 5).

В 14 часов отдел по культуре Челябинской епархии и парк «Россия - Моя история» проведут очередную встречу епархиального Кинолектория, в ходе которой участники посмотрят и обсудят художественный фильм «Вий», снятый в 1967 году по одноимённой повести Н. В. Гоголя. Регистрация (Челябинск, ул. Труда, 183, мультимедийный парк «Россия - Моя история»).

В 14 часов – просмотр фильма.

В 16 часов – обсуждение.

В 14 часов в рамках Первого Международного театрального музыкального фестиваля «Камерный beat» состоится лекция о современной музыкальной индустрии. Собравшиеся попытаются понять, куда мы пришли и что будет дальше? (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15).

В 14 часов в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Цветные путешествия с Катей Пензиной» посетители освоят древнейший материал искусства - уголь. Вместе с художником-иллюстратором можно будет ощутить все прелести техники рисунка углем и создать свой первый скетч (Челябинск, пл. Революции, д. 1).

В 14 часов в Челябинском зоопарке состоится открытая экскурсия «Наши дикие звёзды». Участники узнают, как могут быть связаны зоопарк и космос.

ДЛЯ СПРАВКИ

9 апреля по народному календарю – Матрена Настовица, Полурепица.

9 апреля 1699 года Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки».

9 апреля 2022 года состоится ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант».

10 апреля – День братьев и сестер.

10 апреля - Международный день движения сопротивления.

10 апреля 2022 года - День войск противовоздушной обороны России.

10 апреля 2022 года в календаре католических праздников – Вход Господень в Иерусалим у западных христиан (Пальмовое воскресенье).

10 апреля 2022 года в календаре лютеранских праздников - Вход Господень в Иерусалим — Вербное (Пальмовое) воскресенье.

10 апреля в православном календаре - День памяти Преподобного Илариона.

10 апреля по народному календарю - Иларион - Выверни оглобли.

10 апреля 1832 года в России введены звания Почетных граждан для некоторых категорий лиц недворянского происхождения.

10 апреля 1981 года в Москве открылся Мемориальный музей космонавтики.